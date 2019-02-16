Боец ММА Харитонов онемел после удара в пах от американца

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова госпитализировали после прерванного боя в США.

В ночь на 16 февраля Сергей Харитонов вышел в октагон против американца Мэтта Митриона. Поединок проходил в рамках турнира Bellator в американском городе Анкасвилл.

Бой прервали в первом раунде после того, как Митрион ударил Харитонова в пах. Поединок признали несостоявшимся.

Тренер россиянина Руслан Кривуша рассказал ТАСС, что пострадавшего спортсмена отправили в больницу. «Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», – сообщил тренер.

На счету Харитонова 28 побед и шесть поражений, в активе Митриона 13 побед и шесть поражений.