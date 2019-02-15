В "Локомотиве" назвали "ерундой" информацию о задержании Тарасова

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Локомотив» прокомментировал новости о задержании Дмитрия Тарасова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в СМИ появилась информация о задержании футболиста Дмитрия Тарасова в аэропорту Шереметьево. Предполагается, что причиной задержании стали незадекларированные деньги.

Пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев в разговоре с корреспондентом издания Championat.com опроверг информацию о задержании Тарасова.

«Ерунда это», — заявил Редикульцев. При этом не уточняется, где сейчас находится спортсмен.