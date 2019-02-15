Песков рассказал, что Путин ударил палец на тренировке с дзюдоистами

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал проведенную президентом тренировку по дзюдо в Сочи.

Напомним, вечером 14 февраля глава государства пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провел часовую тренировку в спортивном комплексе в Сочи.

Как передает RT, комментируя тренировку президента, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что тот получил во время состязания с дзюдоистами небольшую травму.

«То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил также, что Путин продолжил тренировку, несмотря на повреждение, а после занятий глава государства пообщался с каждым из спортсменов.