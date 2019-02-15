Битва за Лигу Чемпионов в Италии: гид по главным футбольным матчам выходных

В центре внимания
ГКБ им. Ерамишанцева (ГКБ 20) в Москве
Гиппократ в гробу перевернется, или История про то, как просто стать мультимиллионером от медицины
Олег Дерипаска выезжает из-под санкций на автобусах
Светлана Прокопьева: На моем месте может оказаться любой

Новости дня

15 февраля, пятница

[17:56]Борис Игнатьев похвалил "Краснодар" за план на игру с "Байером"
[17:43]Труп женщины средних лет был обнаружен в лесополосе в Новой Москве
[17:39]"Ивантеевского стрелка" приговорили к 7 годам воспитательной колонии
[17:26]Студентка из Ирана сообщила полиции о попытке изнасилования в Москве
[17:05]Причиной ухода Машкова из кино стала нехватка времени
[17:04]Пассажирам подмосковных аэропортов вернут право лежать на полу
[16:40]Рейтинг доверия Путину снизился более чем на 1% за неделю
[16:10]Учителя на Чукотке зарабатывают более 90 тысяч рублей в месяц
[15:50]Песков рассказал, что Путин ударил палец на тренировке с дзюдоистами
[15:43]В Сбербанке заявили о "завале" случаев мошенничества с социнженерией
[15:14]Полиция Анапы проверила создателя "Новичка" из-за сообщений о педофилии
[15:13]В ЛДПР не нашли рычагов воздействия на поддержавшего изоляцию Рунета депутата
[14:45]На главу Baring Vostok завели дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей
[14:42]Три новых проекта войдут в платформу "Россия – страна возможностей"
[14:35]МЭР создаст маркетплейс для получения электронных виз в РФ
[13:52]Мэр Иванова оказался в больнице после нападения неизвестного с битой
[13:33]В РФ создадут социальный портрет бедняка для улучшения адресной помощи
[13:13]В "Локомотиве" назвали "ерундой" информацию о задержании Тарасова
[13:03]Минздрав готов внести закон о повышении возраста продажи алкоголя в правительство
[13:02]Экстренные службы проверяют офис телеканала "Звезда" из-за звонка о бомбе
[12:39]Друзь и Бер отстранены от участия в передачах "Первого" на неопределенный срок
[12:39]Таможенники в Шереметьево задержали летевшего из Испании Дмитрия Тарасова
[12:21]Личная инфляция россиян подскочила на 1,7% в начале 2019 года
[12:18]РКН и операторы протестируют закон об устойчивом Рунете после принятия
[11:44]Минтранс призвал ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч
[11:02]МЧС призвало водителей Москвы снизить скорость из-за ветра и гололедицы
[10:49]СК проверит "Победу", чьи работники не пустили на рейс Василия Ланового
[09:05]Военные возьмут на контроль ситуацию с белыми медведями на Новой Земле
[08:46]100 человек приняли участие в массовой драке со стрельбой в кафе в ЮВАО
[08:27]Журналисты узнали имя третьего агента ГРУ из "дела Скрипалей"
[07:56]Два человека погибли при взрыве газового баллона в Красноярске
[07:32]Мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с пообещали москвичам 15 февраля

14 февраля, четверг

[17:56]Один человек погиб при пожаре на юге Москвы
[17:45]Анонимы сообщили о бомбах в двух СИЗО и двух вокзалах в Москве
[17:45]Мещеряков рассказал о бюджете футбольного "Локомотива" на 2019 год
[17:23]Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Внуково
[17:01]Следователи проверят информацию о просроченной еде в подмосковной школе
[16:55]ТАСС: Арашуков заказал убийства активиста и политика КЧР за 1,5 млн рублей
[16:51]РЖД заключили сделку о создании зон досуга на вокзалах и станциях
[16:29]Протоиерей Смирнов сообщил о способах борьбы с влюбленностью


// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста

Битва за Лигу Чемпионов в Италии: гид по главным футбольным матчам выходных

Спорт

Дуван Сапата // Global Look Press
Дуван Сапата // Global Look Press

Дайджест Sobesednik.ru — о борьбе «Милана» за попадание в ЛЧ и стараниях «Монако» спастись в чемпионате Франции.

Начнем с пятничного вечера. Матчей будет не так мало, но выбрать мы посоветуем игру Ла Лиги между «Эйбаром» и «Хетафе».

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы: подопечные Пепе Бордаласа выше басков на пять позиций, но и очков между этими командами тоже всего пять.

Наставник «Хетафе» Пепе Бордалас // Global Look Press

Игра между этими командами интересна, помимо их близости друг к другу в таблице, и из-за разницы стилей. Если «Эйбар» — это агрессивная и прессингующая команда, то коллектив из пригорода Мадрида предпочитает играть от соперника.

Если посмотреть на результаты команд, то видно, что философия «Хетафе» более успешна, нежели желание «Эйбара» душить соперника все 90 минут. Но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно.

Т/к «Сила ТВ», 15 февраля в 23:00 по мск.

В субботу свой очередной матч проведет «Монако». Некогда чемпионов Франции продолжает валтузить судьба: команда по-прежнему близка к вылету из Лиги 1, то увольняет, то возвращает Леонарду Жардима, а недавно из клуба был уволен многолетний вице-президент Вадим Васильев.

Но спортивные результаты «монегасков»е улучшились. Команда недавно впервые за два месяца победила в чемпионате Франции, в январе прилично усилилась на трансферном рынке. И теперь этому коллективу предстоит спасать славное имя «Монако».

Леонарду Жардим // Global Look Press

Противостоять команде из княжества Монако будет «Нант». «Канарейки» недавно пережили трагическую гибель их уже экс-игрока: Эмилиано Сала приезжал в Нант, чтобы попрощаться с командой, а спустя несколько часов его самолет рухнул в Ла-Манш. Сейчас подопечные Вахида Халилходжича идут на 14 месте в таблице Лиги 1. На прошлой неделе они смогли прервать свою серию неудач в чемпионате, обыграв «Кан». Но теперь им будет противостоять постепенно выздоравливающий «Монако».

Т/к «Матч ТВ», 16 февраля в 21:55 по мск.

Полчаса спустя начнется главная, по моему мнению, игра уикенда. В Бергамо «Аталанта» примет «Милан». Команды соседствуют в турнирной таблице Серии А, и подопечные Джан Пьеро Гасперини в отличной форме: недавно они вынесли «Ювентус» из розыгрыша Кубка Италии, а последнее поражение бергамасков в Серии А датировано 22 декабря. В составе «Аталанты» продолжает блистать Дуван Сапата, набравший по системе «гол+пас» 22 балла в 23 матчах. Да и вообще эта команда является самой результативной в нынешнем сезоне чемпионата Италии: 50 мячей в 23 матчах — у туринского гегемона на один гол меньше.

Кшиштоф Пентек // Global Look Press

«Милан» же набрал приличный ход в Серии А. «Россонери», ровно как и их будущие соперники, не проигрывают в чемпионате с 22 декабря. А с приходом в команду Кшиштофа Пентека дела в атаке подопечных Гаттузо стали лучше: поляк не стал церемониться и забивает в каждом матче за новую команду.

Т/к «Матч! Футбол 2», 16 февраля в 22:25 по мск.

В воскресенье мы советуем начать с матча «Реала» и «Жироны». В последнее время мадридский гранд переживает преображение. Достойная игра в «класико» с «Барсой», полное доминирование в дерби с «Атлетико» и важная победа над «Аяксом» в Лиге Чемпионов. Осенью невозможно было поверить в это, но сейчас «Реал» отстает от «Барсы» лишь на пять очков, поэтому вся борьба за чемпионство в Испании впереди.

Игроки «Реала» и летящее в них пиво // Global Look Press

«Жирона», к сожалению, какой бы она ни была симпатичной и смелой, переживает невероятное падение. Каталонской команде предстоит нелегкая борьба за выживание, хотя несколько недель назад было уместно говорить о шансах коллектива на еврокубки в будущем сезоне. Подопечные Эусебио Сакристана не могут одержать победу вот уже 13 матчей, и теперь их ждет «Реал», где прервать эту ужасающую серию будет крайне непросто.

Т/к «Матч ТВ», 17 февраля в 13:55 по мск.

Переносимся сразу в поздний воскресный вечер, где мы посоветуем вам два матча.

В Севилье пытающийся не вывалиться из еврокубковой борьбы окончательно «Бетис» примет «Алавес». Коллектив из Страны Басков все еще серьезный претендент на место в Лиге Чемпионов: от «Севильи», соседа «Бетиса», их отделяет лишь два балла. Команда играет в этом сезоне с переменным успехом, чередуя сверхудачные отрезки небольшими сериями без побед. Но для команды такого уровня это нормально: несмотря на все это, они уверенно идут в еврокубковой зоне.

Кике Сетьен // Global Look Press

Чего нельзя сказать о «Бетисе». К сожалению, очень симпатичная команда Кике Сетьена испытывает большие проблемы в этом сезоне. Такое часто случается с командами, пережившими чудесное преображение. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Бетис» не так легок и опасен в атаках: команда забивает примерно по голу в игре, пропуская при этом даже чуть больше. Ни намека на прошлогодний голевой пир. Так что Кике Сетьену, если в клубе намерены расти дальше, предстоит как-то решать эту проблему.

Т/к «Матч! Футбол 3», 17 февраля в 22:40 по мск.

Последней игрой, которую мы вам рекомендуем, станет матч во Франции, где «Сент-Этьен» примет ПСЖ.

О турнирном положении парижан говорить не буду, тут и так все понятно. Зато самая титулованная команда в истории Лиги 1 для своего места в нынешней иерархии французского футбола проводит приличный сезон: четвертая позиция в таблице чемпионата и большие шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

На неделе «Париж» провел первоклассную игру в главном европейском клубном турнире, показав свою мощь на «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе // Global Look Press

Любопытно, насколько команда, проводящая такие игры с такими соперниками, готова возвращаться к рутине, где все соперники кажутся микроскопическими. В таких ситуациях вполне возможны сенсации, особенно учитывая, что не так давно ПСЖ проиграл злейшему врагу «Сент-Этьена» «Лиону».

Т/к «Матч! Футбол 1», 17 февраля в 22:55 по мск.

поделиться:

Спорт

Борис Игнатьев похвалил "Краснодар" за план на игру с "Байером"

Читать далее >

Дуван Сапата // Global Look Press

Спорт

Битва за Лигу Чемпионов в Италии: гид по главным футбольным матчам выходных

Читать далее >

Спорт

Песков рассказал, что Путин ударил палец на тренировке с дзюдоистами

Читать далее >

Политика
"Единая Россия" снова задавит финансовым и административным ресурсом"
Рейтинг доверия Путину снизился более чем на 1% за неделю
В ЛДПР не нашли рычагов воздействия на поддержавшего изоляцию Рунета депутата
Минздрав готов внести закон о повышении возраста продажи алкоголя в правительство
Общество
Активисту из Сибая Ильшату Муртазину угрожают помещением в СИЗО
Труп женщины средних лет был обнаружен в лесополосе в Новой Москве
"Ивантеевского стрелка" приговорили к 7 годам воспитательной колонии
Пассажирам подмосковных аэропортов вернут право лежать на полу
Колумнисты
Avatar

Мовчан
Андрей

экономист

Мы исходим не из того, что мы сильнее других, а из того, что можем попортить им жизнь так, что с нами не будут связываться. И военная наша доктрина такая же

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Киселев – однодневка в масштабах истории. Если Дудь не хочет превратиться в его подобие, есть смысл разговаривать с людьми, которые славны не тем, за сколько они продались

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Питер – скрытая, полуподпольная, полузапретная альтернатива. Москва всякий раз затаптывает ростки будущего, но один раз Петр ее подвинул – подвинется она и в другой


Культура и ТВ
Сергей Дурасов: Еще не определился, буду ли рассказывать в эфире, за кого болею
Причиной ухода Машкова из кино стала нехватка времени
Ивану Крылову – баснописцу, медведю и человеку
"Игра с шедеврами": посмотри на искусство детскими глазами
Шоу-бизнес
Евгения Брик показала красавицу-дочь от Валерия Тодоровского
Вторая музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
Александр Буйнов в День всех влюбленных посвятил Instagram-пост своей жене
Берлинале-2019: разоблачение Сталина, неапольские мафиози и турецкий фольклор

Здоровье
Искусственный интеллект предскажет результат лечения рака яичников
Сон может помочь в борьбе с инфекциями и опухолями
Консервированная пища оказалась небезопасной для беременных и детей
Связи между фталатами и повышением риска рак груди не обнаружено
Туризм
Самые захватывающие места острова Тенерифе
МЭР создаст маркетплейс для получения электронных виз в РФ
Российский турист покончил с собой в аэропорту Бангкока
Екатерина Андреева в Африке прокатилась на воздушном такси
Авто
Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах
Минтранс призвал ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч
МЧС призвало водителей Москвы снизить скорость из-за ветра и гололедицы
Столичным властям предложили создать сеть частных маршруток
Недвижимость
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Екатеринбурге качели и песочница пали жертвами спора жителей с застройщиком
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


// фото: Global Look Press
Кому на Руси сидеть хорошо?
Алина Чикатуева
Девушка против системы. Почему на депутата из Черкесска подал в суд глава республики
Война с США и с Украиной войной, а денежки... да совсем не врозь // фрагмент афиши
Баблом хорошим слово отзовется. Сколько зарабатывают звезды политических ток-шоу
Дмитрий Рогозин // фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Провалы космических масштабов
Воробьев и Богдасарова не стесняются своей связи (фото из Instagram)
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Сергей Пускепалис // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Сергей Пускепалис:
Для меня Навальный – токсичный человек
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
фото: Катерина Матусова
Иван Рудаков:
Я был не готов закончить жизнь на больничной койке
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу


Кондрашин мечтал стать врачом и нашел простой путь – купил диплом
Доктор-вампир из Челябинска: как убийца смог устроиться в больницу?
Андрей Малахов // фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Малахову грозит суд за проникновение на дачу Алексея Баталова
Слева: Искандер Махмудов // фото: Андрей Епихин / ТАСС; справа: Эммануэль Макрон // // фото: / Global Look Press
Франция наша? "Солдат Путина" платил охраннику Макрона
// фото: Global Look Press
"Прощай, немытая Россия": куда собрался Алексей Панин?
Новая возлюбленная артиста любит ездить с ним в круизы по Волге
Владимир Кузьмин уходит со сцены из-за новой любви?

Сколько зарабатывают на ясновидении звезды "Битвы экстрасенсов"
По местным меркам палаты теперь класса люкс
"Не зря я на этом свете живу". Пенсионер на свои деньги отремонтировал больницу
Фото: Shutterstock
Альфонс-самцы. Как встретить мужчину мечты и не разориться
Анатолий Тарасов дает наставления игрокам сборной СССР по хоккею (1970 год) // фото: Александр Макаров / РИА Новости
Силовые приемы Тарасова. Как великий тренер заставлял игроков становиться чемпионами
Спартак Мишулин в костюме Карлсона и Ольга Аросева на служебном входе Театра сатиры // Фото: Виталий Арутюнов
Фото с историей. Спартак Мишулин – мой друг Карлсон