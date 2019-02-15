Битва за Лигу Чемпионов в Италии: гид по главным футбольным матчам выходных

Дайджест Sobesednik.ru — о борьбе «Милана» за попадание в ЛЧ и стараниях «Монако» спастись в чемпионате Франции.



Начнем с пятничного вечера. Матчей будет не так мало, но выбрать мы посоветуем игру Ла Лиги между «Эйбаром» и «Хетафе».



Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы: подопечные Пепе Бордаласа выше басков на пять позиций, но и очков между этими командами тоже всего пять.

Наставник «Хетафе» Пепе Бордалас // Global Look Press

Игра между этими командами интересна, помимо их близости друг к другу в таблице, и из-за разницы стилей. Если «Эйбар» — это агрессивная и прессингующая команда, то коллектив из пригорода Мадрида предпочитает играть от соперника.

Если посмотреть на результаты команд, то видно, что философия «Хетафе» более успешна, нежели желание «Эйбара» душить соперника все 90 минут. Но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно.

Т/к «Сила ТВ», 15 февраля в 23:00 по мск.

В субботу свой очередной матч проведет «Монако». Некогда чемпионов Франции продолжает валтузить судьба: команда по-прежнему близка к вылету из Лиги 1, то увольняет, то возвращает Леонарду Жардима, а недавно из клуба был уволен многолетний вице-президент Вадим Васильев.

Но спортивные результаты «монегасков»е улучшились. Команда недавно впервые за два месяца победила в чемпионате Франции, в январе прилично усилилась на трансферном рынке. И теперь этому коллективу предстоит спасать славное имя «Монако».

Леонарду Жардим // Global Look Press

Противостоять команде из княжества Монако будет «Нант». «Канарейки» недавно пережили трагическую гибель их уже экс-игрока: Эмилиано Сала приезжал в Нант, чтобы попрощаться с командой, а спустя несколько часов его самолет рухнул в Ла-Манш. Сейчас подопечные Вахида Халилходжича идут на 14 месте в таблице Лиги 1. На прошлой неделе они смогли прервать свою серию неудач в чемпионате, обыграв «Кан». Но теперь им будет противостоять постепенно выздоравливающий «Монако».

Т/к «Матч ТВ», 16 февраля в 21:55 по мск.

Полчаса спустя начнется главная, по моему мнению, игра уикенда. В Бергамо «Аталанта» примет «Милан». Команды соседствуют в турнирной таблице Серии А, и подопечные Джан Пьеро Гасперини в отличной форме: недавно они вынесли «Ювентус» из розыгрыша Кубка Италии, а последнее поражение бергамасков в Серии А датировано 22 декабря. В составе «Аталанты» продолжает блистать Дуван Сапата, набравший по системе «гол+пас» 22 балла в 23 матчах. Да и вообще эта команда является самой результативной в нынешнем сезоне чемпионата Италии: 50 мячей в 23 матчах — у туринского гегемона на один гол меньше.

Кшиштоф Пентек // Global Look Press

«Милан» же набрал приличный ход в Серии А. «Россонери», ровно как и их будущие соперники, не проигрывают в чемпионате с 22 декабря. А с приходом в команду Кшиштофа Пентека дела в атаке подопечных Гаттузо стали лучше: поляк не стал церемониться и забивает в каждом матче за новую команду.

Т/к «Матч! Футбол 2», 16 февраля в 22:25 по мск.

В воскресенье мы советуем начать с матча «Реала» и «Жироны». В последнее время мадридский гранд переживает преображение. Достойная игра в «класико» с «Барсой», полное доминирование в дерби с «Атлетико» и важная победа над «Аяксом» в Лиге Чемпионов. Осенью невозможно было поверить в это, но сейчас «Реал» отстает от «Барсы» лишь на пять очков, поэтому вся борьба за чемпионство в Испании впереди.

Игроки «Реала» и летящее в них пиво // Global Look Press

«Жирона», к сожалению, какой бы она ни была симпатичной и смелой, переживает невероятное падение. Каталонской команде предстоит нелегкая борьба за выживание, хотя несколько недель назад было уместно говорить о шансах коллектива на еврокубки в будущем сезоне. Подопечные Эусебио Сакристана не могут одержать победу вот уже 13 матчей, и теперь их ждет «Реал», где прервать эту ужасающую серию будет крайне непросто.

Т/к «Матч ТВ», 17 февраля в 13:55 по мск.

Переносимся сразу в поздний воскресный вечер, где мы посоветуем вам два матча.

В Севилье пытающийся не вывалиться из еврокубковой борьбы окончательно «Бетис» примет «Алавес». Коллектив из Страны Басков все еще серьезный претендент на место в Лиге Чемпионов: от «Севильи», соседа «Бетиса», их отделяет лишь два балла. Команда играет в этом сезоне с переменным успехом, чередуя сверхудачные отрезки небольшими сериями без побед. Но для команды такого уровня это нормально: несмотря на все это, они уверенно идут в еврокубковой зоне.

Кике Сетьен // Global Look Press

Чего нельзя сказать о «Бетисе». К сожалению, очень симпатичная команда Кике Сетьена испытывает большие проблемы в этом сезоне. Такое часто случается с командами, пережившими чудесное преображение. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Бетис» не так легок и опасен в атаках: команда забивает примерно по голу в игре, пропуская при этом даже чуть больше. Ни намека на прошлогодний голевой пир. Так что Кике Сетьену, если в клубе намерены расти дальше, предстоит как-то решать эту проблему.

Т/к «Матч! Футбол 3», 17 февраля в 22:40 по мск.

Последней игрой, которую мы вам рекомендуем, станет матч во Франции, где «Сент-Этьен» примет ПСЖ.

О турнирном положении парижан говорить не буду, тут и так все понятно. Зато самая титулованная команда в истории Лиги 1 для своего места в нынешней иерархии французского футбола проводит приличный сезон: четвертая позиция в таблице чемпионата и большие шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

На неделе «Париж» провел первоклассную игру в главном европейском клубном турнире, показав свою мощь на «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе // Global Look Press

Любопытно, насколько команда, проводящая такие игры с такими соперниками, готова возвращаться к рутине, где все соперники кажутся микроскопическими. В таких ситуациях вполне возможны сенсации, особенно учитывая, что не так давно ПСЖ проиграл злейшему врагу «Сент-Этьена» «Лиону».

Т/к «Матч! Футбол 1», 17 февраля в 22:55 по мск.