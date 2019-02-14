Петерс Покровскис: Профпригодный разгром "Спартака"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о готовности московского «Спартака» к плей-офф Кубка Гагарина-2019.

«Спартак» проиграл два последних домашних матча в регулярном сезоне 2018/19 с общим счетом 1:7, но это совершенно не тот случай, когда надо бить тревогу. И пусть и. о. главного тренера Игорь Уланов даже публично сетует, что кое-кто из его подопечных откровенно недорабатывает на льду, но за пару туров до плей-офф ставки слишком высоки, чтобы раскрывать все карты. Тем более еще до очной встречи с «Динамо» 11 февраля было почти понятно: «красно-белым» «бело-голубых» все равно не догнать. И уж тем более не настичь давно оторвавшийся СКА, которому москвичи уступили двумя днями позднее. Да и «Витязь», который позади, хоть вроде и дышит в спину с тремя очками разницы, да только играть ему три из четырех оставшихся матчей с «Локомотивом», ЦСКА и «Автомобилистом».

Есть ли резон «корячиться»? Вот второй бомбардир команды Анатолий Никонцев попытался пожертвовать собой, поймал на себя шайбу – и надолго выбыл с тяжелой травмой... Кому от этого легче, особенно учитывая 1:5 от «Динамо» в этой, ставшей последней для Никонцева в сезоне, игре?

Зачем досрочно «светить» тактические вариации? «Спартак» и СКА сыграли в закрытый хоккей, и вышло не только относительно сносно, но и настолько органично, что я, в общем, так и не понял — это спартаковцы сумели навязать армейцам свои правила или главный фаворит Кубка Гагарина решил что-то обкатать, а москвичи так четко подстроились под соперника? Моментов у «красно-белых» было, может, и немного, но их порой и в открытой битве против СКА не каждый получает. А забей Хохлачев в третьем периоде, не смажь свой прекрасный шанс – и кто знает...

Главный тренер питерцев Илья Воробьев на послематчевой пресс-конференции спокоен как удав и с плохо скрываемой скукой, пока его допытывают про проблемы с составом (выбыл уже четвертый центральный нападающий), разглядывает часы на стене пресс-центра. Ему-то что: вон, вице-президент СКА Роман Ротенберг вдруг рассказал про поручение Путина о сохранении российских игроков в КХЛ — значит, у клуба будет возможность и дальше иметь людей на полтора-два состава.

Уланов со товарищи такой роскошью и близко не наделен, и тем интереснее будет оценить его профессиональную состоятельность. Прошлые попытки, признаться, совсем не впечатлили...