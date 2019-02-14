Кривохарченко и Поленов посулили яркую игру в матче "Краснодар" – "Байер"

14 февраля в Краснодаре в рамках 1/16 Лиги Европы сыграют одноименная местная команда и «Байер» из немецкого Леверкузена.

Трансляция на «Матч ТВ» начнется с работы студии, гостем которой будет Максим Бузникин, ныне тренер, руководитель селекционной службы «Краснодара». В 19:50 в эфир выйдет программа «Все на Матч!» с Михаилом Моссаковским и Эльвином Керимовым, а на МАТЧ ПРЕМЬЕР Дмитрий Дерунец обсудит предстоящую игру с Владимиром Татарчуком и Антоном Михашенком.

Комментаторы встречи на «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко и Михаил Поленов считают, что предстоящая игра будет яркой. «Пара непредсказуемая. Обе команды любят и умеют играть в яркий атакующий футбол. Хотелось бы надеяться, что команда Мусаева успела подготовиться к этому матчу, успела набрать форму, и отсутствие игровой практики не сильно скажется. В любом случае, когда две такие команды играют друг с другом, нужно ждать очень веселого футбола и в Краснодаре, и в Леверкузене», — говорит Сергей Кривохарченко.

Михаил Поленов предупреждает, что российскую команду ждет непростой матч: «Байер» почти никогда не меняет свой стилистический рисунок. Он любит прессинговать. У него для этого есть игроки, и акцент смещен на атаку. Если бы игра состоялась позже весной или осенью, то у «Краснодара» было бы больше шансов. «Байер» сейчас в прекрасной физической форме. В ситуации, когда наша команда выходит из-под нагрузок на предсезонных сборах, и физическое состояние далеко от идеального, такая игра будет особенно тяжела».

Также зрители «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР и пользователи сайтов matchtv.ru, sportbox.ru и приложения «Матч! Клуб» смогут увидеть прямую трансляцию 1/8 финала Лиги Чемпионов «Мальме» — «Челси» (комментатор Роман Нагучев, начало в 22:50).