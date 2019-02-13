Экс-игрок "Зенита" рассказал о тревоге за команду после поражения от "Фенера"

Сергей Герасимец заявил, что «Зенит»потерпел закономерное поражение в игре с «Фенербахче» в Турции (1:0).

Слова эксперта приводит Sovsport.ru. По мнению ветерана питерской команды, подопечные Сергея Семака выглядели заметно слабее стамбульцев.

«Не скажу, что впечатления от матча у меня хорошие. Они больше тревожные, чем оптимистичные. Первый тайм "Зенит" полностью проиграл, поэтому "Фенербахче", который владел преимуществом, абсолютно логично забил мяч со стандарта», — заявил Герасимец.

Экс-игрок «Зенита» раскритиковал атакующий план на игру команды из Петербурга: «Единственное, я так и не понял за счет чего "Зенит" должен был создавать голевые моменты. Кроме стандартных положений ничего острого создать не удалось. На флангах не было скорости, в средней линии не было быстроты принятия решений».