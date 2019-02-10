Трагедия в ДЮСШ: почему родители хватаются за оружие

Обозреватель Sobesednik.ru – о трагедии в детской хоккейной школе в Москве, где один из отцов выстрелил в голову другому.

По сообщениям СМИ, двое мужчин, отцов игроков команды 2008 года рождения «Дмитров», во время матча с «Северной звездой» в спортшколе №2 в столичном районе Медведково повздорили у ледовой площадки. Затем спор переместился в буфет, где один из них достал «Осу» – популярный нынче «травмат» – и жахнул в голову второму. Пострадавший потерял много крови, однако усилиями медиков был спасен.

Подробностей инцидента мало, а МВД его плотного освещения вообще избегает: пресс-служба ведомства даже не подтвердила, что драма разыгралась в спортивном сооружении. Более того, в текущем описании ситуации есть сразу несколько темных пятен – от недостаточного количества свидетелей (пока в оглашенных подробностях фигурируют лишь показания одного человека) до косвенных подоплек (говорится, что между участниками скандала якобы имелся давний конфликт, но при этом что в провокации подозревается жена одного из них). Поэтому попробуем взглянуть на ситуацию, как говорят, по существу.

Дети-хоккеисты, как утверждается в материалах прессы, 2008-го года рождения; это значит, что в 2008-м самим отцам было около 30 плюс-минус (но скорее всего, конечно, плюс) несколько лет; а это, в свою очередь, означает, что сами они родились в конце 1970-х и 90-е застали в самом бунтарском возрасте. Что ж, такие люди действительно, как правило, не умеют обращаться со словами, а порой даже не знают, что проблемы способны решаться переговорами, а не только бряцанием оружия, и чуть что – хватаются за пушку. И фразочки «Я тебя заказал» и «Часики тикают», приписываемые мужчинам, говорят сами за себя. В их понимании, пожалуй, и за предложением «А теперь – новости культуры» наверняка должно следовать что-то типа: «Вчера двумя неизвестными было совершено изнасилование артиста городского театра».

Добавляет колорита и то, что родители юных спортсменов в принципе нередко извращают понимание фразы «Дети – главная инвестиция». Она видится таким семьям прямым руководством к действию, расчет здесь уж слишком силен и часто перевешивает любые другие плюсы детского спорта: характер, выносливость, сила… Нет, «Покупай, подкупай, пожинай» – вот их современное кредо, их гимн спортивного меркантильного бизнес-проекта под названием «Мой сын – спортсмен». Достаточно побывать на каком-либо детском матче, чтобы увидеть, какой бешеной и безумной «накачкой» чуть ли не каждого ребенка это претворяется в жизнь…

Поэтому, если принять во внимание все вышеперечисленные выводы и их высокую степень верности, то получается, что, с одной стороны, ничего удивительного в таком исходе, как «шмальнуть» в голову оппоненту, нет. С другой – этот инцидент, конечно, возвращает нас к вопросу о легализации ношения огнестрельного оружия; точнее, к его полной на данном этапе невозможности: куда тут, если обладая травматом, иные с нервами не способны справиться. Ну а в конечном итоге – к тому, что нынешнему руководству российского спорта необходимо еще очень и очень много и вдумчиво работать, выстраивая адекватную систему работы.