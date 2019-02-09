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Как американцы пытаются манипулировать Панариным

Спорт

// фото: Global Look Press
// фото: Global Look Press

 

Обозреватель Sobesednik.ru — о поведении Артемия Панарина, сменившего агента перед окончанием контракта с «Коламбусом».

Я всегда обожал, когда кто-нибудь начинал лепить двойные стандарты; но особенно сладко видеть, когда этот адский коктейль замешивают американцы, один из которых — бухгалтер преступного синдиката, между прочим — придумал некогда фразу «Ничего личного, просто бизнес».

Ситуация российской звезды НХЛ Артемия Панарина, который, в свою очередь, является уже суперзвездой масштаба «Коламбус Блю Джекетс» и в настоящее время раздумывает о вариантах продолжения карьеры и даже сменил агента, в этом контексте достойна отдельного разбора.

Выпады некоторой части болельщиков, которые считают, что этот ментальный люфт мало того что порочен сам по себе, так еще и разлагает ситуацию в команде изнутри, с одной стороны, весьма объяснимы — каждому хочется, чтобы его любимый клуб был самым-самым. Но с другой — то, что нападки инспирированы, в основном, американской прессой, где журналисты то прикрываются недавно выраженным со стороны Панарина уважением городу и фанатам, то даже берут хоккеиста на понт — дескать, он поступает не по-мужски, — просто смешно.

Для начала надо помнить, что ни тот же «Коламбус» в свое время, ни кто-либо вообще не драфтовал Панарина, чтобы сейчас иметь хоть какие-то основания взывать к тому, что в английском емко зовется commitment. Да и сам форвард, кстати, тоже стал трансферной «жертвой»: из его первого клуба в НХЛ, «Чикаго», Артемия попросту обменяли.

Далее — слова про теплые чувства и желание получать адекватную компенсацию за потраченное время, чем по сути и является работа в глобальном смысле, да еще и здоровье, если речь о профессиональном спорте, никакого отношения друг к другу с точки зрения бизнеса, как правило, не имеют. А если имеют, то на какую-то определенную дельту, которой ты готов пожертвовать в смысле той же своей зарплаты. И нежелание обсуждать что-либо в публичной плоскости — это как раз нормальная ситуация переговоров. Да что там, даже когда стороны начинают сливать друг про друга всякое дерьмо, чтобы «уронить» противника в его ожиданиях — она, к сожалению, тоже нормальная, хотя и мерзкая. А тот, кто пытается нарушить этот палиндром, сделать вид, что это либо неправильно, либо такого вообще не существует, то ли действительно не знает, как стоит себя вести, что простительно разве что юнкорам уровня кружка «Юный журналист Оглейз Каунти» или «Акула пера средней школы Кэмпбелл-Хилл», то ли открыто лицемерит и глупо манипулирует общественным сознанием — и это, в свою очередь, уже явно отработка чьего-то заказа.

Ну и в конце концов, и коллеги Панарина — например, нападающий «Коламбуса» Кэм Эткинсон (следующий в списке бомбардиров клуба, кстати), да даже главный тренер Джон Торторелла — характеризуют ситуацию с контрактом своего лучшего игрока как рабочую, из чего, говоря казенным языком, следует: все ответственные стороны понимают необходимость поиска выхода и в обозримое время что-то все же определится.

Однако же если кто-то из американцев действительно считает, что случай Панарина можно толковать и решать «по понятиям» — то добро пожаловать в Россию; например, в провинциальный челябинский городок Коркино, на родину самого хоккеиста! Здесь одним прекрасным вечерком вы наверняка узнаете, что на самом деле значит «пояснить» и как необходимо «отвечать за базар».

Теги: Хоккей

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// фото: Global Look Press

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