Паралимпийский комитет России частично восстановили в правах до 15 марта

Международный паралимпийский комитет частично восстановил в правах ПКР после выполнения 69 требований из 70.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 8 февраля, Международный паралимпийский комитет принял решение о частичном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

По словам президента МПК Эндрю Парсонса, отстранение ПКР прекращено до 15 марта, пока не будут объявлены дополнительные критерии восстановления.

Отмечается, что российская сторона выполнила 69 пунктов дорожной карты из 70. При этом единственным требованием, которое не выполнил ПКР, стало признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Напомним, исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.