Мадридское дерби и погоня "Сити" за "Ливерпулем": футбольный гид от Sobesednik.ru

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Спорт

Global Look Press
Global Look Press

Битва «Реала» и «Атлетико» за второе место в Испании и борьба за чемпионство в Англии: дайджест главных матчей выходных.

Начнем с субботы. Программу матчей в Европе откроет игра в предместье Мадрида, где местный «Хетафе», главная сенсация сезона в Испании, примет «Сельту».

Команда Пепе Бордаласа проводит прекрасный сезон. Да, недавно их постиг обидный вылет из Кубка Испании, где они вполне могли бы побороться за выход в финал и даже трофей, но судьба распорядилась по-своему.

Наставник «Хетафе» Пепе Бордалас // Global Look Press

Но если «городские» продолжат в том же духе, то запросто пробьются в еврокубки через чемпионат. «Хетафе», что очень важно для такой яркой лиги, как испанская, мало пропускает: меньше голов в свои ворота в Ла Лиге получил только «Атлетико» — единственная в Европе элитная команда с откровенно оборонительной игровой моделью.

Что можно сказать про «Сельту»? Галисийцы в этом сезоне являются полной противоположностью «Хетафе»: команда много забивает (больше — только «Реал», «Севилья» и «Барселона»). Но совершенно обратную картину мы видим в графе пропущенных мячей: «Сельта» позволяет своим соперникам поражать свои ворота чуть ли не чаще всех в Испании.

Хоть турнирное положение и на стороне «Хетафе», в этой игре нельзя назвать очевидного фаворита. А столкновение оборонительного и атакующего стилей всегда выглядят интригующе.

Т/к «Сила ТВ», 9 февраля в 15:00 по мск.

Далее отправляемся в Лондон, где «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Турнирное положение («дачники» отстают от спасительного 17-го места на семь очков) обязывает команду Клаудио Раньери крепко задуматься о своих перспективах. Едва ли хозяева клуба желают отправиться обратно в Чемпионшип после внушительной летней трансферной кампании.

Пока культовый итальянский тренер не выглядит спасителем для «Фулхэма»: из 14 матчей во всех соревнованиях команда выиграла лишь три, а одно из поражений было в Кубке Англии от скромного «Олдхэма», выступающего в четвертом по силе дивизионе Англии.

Наставник «Фулхэма» Клаудио Раньери // Global Look Press

«Юнайтед» же крайне успешно включился в борьбу за Лигу Чемпионов: осенью казалось, что четвертое место разыграют лишь «Челси» и «Арсенал», но в феврале из этой тройки наиболее привлекательно выглядят именно «красные дьяволы». Нельзя сказать, что Уле Гуннар Сульшер произвел какой-то тактический фурор, однако он лучше любых португальских тренеров осознал, насколько талантливые футболисты есть в его распоряжении.

Пока «Манчестер» очень успешен и лишь в игре с «Бернли» позволил себе оступиться — и то, проигрывая 0:2, смог сравнять счет в конце игры. Впереди борьба за лигочемпионскую позицию в АПЛ и битва с ПСЖ за выход в четвертьфинал ЛЧ. Форма МЮ в игре с «Фулхэмом» будет во многом показательна.

Т/к «Матч ТВ», 9 февраля в 15:25 по мск.

Обратим внимание и на Бундеслигу: там нас ждет битва за титул не хуже, чем в Англии. В субботу нынешний лидер «Боруссия» примет «Хоффенхайм». 

Команда Люсьена Фавра вроде бы идет уверенно по дистанции сезона, но предыдущие два матча она никак не может записать себе в актив: произошли потеря очков в игре с «Айнтрахтом» и вылет из Кубка Германии. Хоть и «Бавария» не безошибочна, но такие результаты ничего хорошего «Боруссии» не обещают. 

Марко Ройс забивает гол в ворота «Вердера» // Global Look Press

Поэтому игра с «Хоффенхаймом» в разгар борьбы за титул и перед возобновлением Лиги Чемпионов несет большую важность. Да, команда Юлиана Нагельсмана в этом сезоне нестабильна и довольно безумна, но в матчах с топами они могут насоздавать проблем. А пошатнувшийся «Дортмунд» не выглядит неуязвимым коллективом.

Т/к «Матч! Футбол 2», 9 февраля в 17:25 по мск.

Возвращаемся в Англию, где на «Энфилде» временно (а может, и не временно) упустивший лидерство в английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Борнмут». Как узнал на своем опыте «Челси», страдающий от подлостей календаря коллектив с юга Англии может показать зубы и наказать: лондонцы оказались неготовыми к контратакующей агрессии «вишен» — и поплатились, потерпев крупнейшее поражение в эпоху Абрамовича (0:4).

Команда Эдди Хау уже за несколько сезонов пребывания в АПЛ показала, что не боится никого. «Борнмут» в случае выполнения тренерского плана на игру и небольшой удачи может обыграть любого соперника в высшем английском дивизионе: в их составе есть просто первосортные игроки плюс очень сильный главный тренер, который явно созрел для клуба покрупнее.

Наставник «Борнмута» Эдди Хау // Global Look Press

Что же «Ливерпуль»? Команда Юргена Клоппа немного забуксовала, во второй раз за сезон серьезно сбавив. Из последних шести матчей во всех турнирах «красные» выиграли лишь два, но и к тем матчам есть большие претензии.

На носу битва в Лиге Чемпионов с «Баварией», а «Ливерпуль», как может показаться, немного потерял в скорости. Конечно, невозможно пройти весь сезон в отличной форме, спады обязательно будут. Но перед одним из главных этапов сезона такие пробелы в игре и результатах очень опасны: команда уже потерпела фиаско в Кубках Лиги и Англии, «Сити» сумел ликвидировать большое отставание в чемпионате, а тут еще и матчи с «Баварией» на носу. Как и в случае с упомянутыми выше матчами МЮ и «Боруссии», игра «Ливерпуля» любопытна с точки зрения их готовности к Лиге Чемпионов, ведь теперь главные матчи в Европе, как правило, будут играться по вторникам и средам.

Т/к «Матч! Футбол 1», 9 февраля в 17:55 по мск.

Наконец обратим внимание на главное событие субботы: мадридское дерби. На стадионе, где в конце сезона две лучшие команды Европы выявят победителя Лиги Чемпионов, сыграют «Атлетико» и «Реал».

Последние мадридские дерби получались не самыми зрелищными, но эти матчи всегда интересны. Даже если обе команды не нанесут ни одного удара в створ за весь матч, здесь всегда есть за чем наблюдать.

Лука Модрич и Филипе Луис // Global Look Press

Дурным тоном будет в новый раз уточнять, что «Атлетико» изменил порядок в Ла Лиге, став полноценным третьим гигантом в Испании. Иногда им удается щелкать по носу «Реал» и «Барсу», что они попробуют сделать снова в субботу. В этом сезоне мы видели два дерби, но какими же они были разными: в первом случае — настоящий спектакль, огненное соперничество и красивая развязка, во втором — более осторожная, но не менее захватывающая равная игра. Новая часть этого бесконечного противостояния ждет нас уже в ближайшее время.

Т/к «Матч! Футбол 3» , 9 февраля в 18:10 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет главная игра воскресной программы и вообще всех выходных: «Ман Сити» примет «Челси».

Команда Пепа Гвардиолы смогла оправиться от нелучшего декабря, когда «горожане» проиграли несколько игр. Сейчас действующие чемпионы вновь ворвались на первую строчку АПЛ, показывают хорошую игру, а в двух матчах с командами из топ-6 в этом году «Сити» полностью переиграли своих оппонентов прежде всего тактически.

Хосеп Гвардиола // Global Look Press

«Челси» же тактической силой пока не блещет. Команда зимой провела откровенно провальную трансферную кампанию, купив запасного «Боруссии» Кристиана Пулишича более чем за 60 миллионов евро, а также арендовав Гонсало Игуаина у «Ювентуса». Опытный аргентинец является проверенным солдатом Маурицио Сарри: именно в том «Наполи» «Пипита» показывал свой лучший в жизни футбол.

Но Игуаину 31 год, его физическая форма далека от идеала, а севернее Милана он в жизни не играл. Привыкать в таком возрасте к совершенно новой лиге не так просто. Дебют Игуаина вышел довольно смазанным, но в матче с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом» он смог забить два неплохих гола.

Конечно же, «Сити» является очевидным фаворитом этого матча. В отличие от «Челси», подопечные Гвардиолы в неплохой форме. Также они куда лучше усвоили требования своего тренера, чего нельзя сказать о «синих».

Т/к «Матч ТВ», 10 февраля в 18:55 по мск.

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