Мадридское дерби и погоня "Сити" за "Ливерпулем": футбольный гид от Sobesednik.ru

Битва «Реала» и «Атлетико» за второе место в Испании и борьба за чемпионство в Англии: дайджест главных матчей выходных.
Начнем с субботы. Программу матчей в Европе откроет игра в предместье Мадрида, где местный «Хетафе», главная сенсация сезона в Испании, примет «Сельту».
Команда Пепе Бордаласа проводит прекрасный сезон. Да, недавно их постиг обидный вылет из Кубка Испании, где они вполне могли бы побороться за выход в финал и даже трофей, но судьба распорядилась по-своему.
Но если «городские» продолжат в том же духе, то запросто пробьются в еврокубки через чемпионат. «Хетафе», что очень важно для такой яркой лиги, как испанская, мало пропускает: меньше голов в свои ворота в Ла Лиге получил только «Атлетико» — единственная в Европе элитная команда с откровенно оборонительной игровой моделью.
Что можно сказать про «Сельту»? Галисийцы в этом сезоне являются полной противоположностью «Хетафе»: команда много забивает (больше — только «Реал», «Севилья» и «Барселона»). Но совершенно обратную картину мы видим в графе пропущенных мячей: «Сельта» позволяет своим соперникам поражать свои ворота чуть ли не чаще всех в Испании.
Хоть турнирное положение и на стороне «Хетафе», в этой игре нельзя назвать очевидного фаворита. А столкновение оборонительного и атакующего стилей всегда выглядят интригующе.
Т/к «Сила ТВ», 9 февраля в 15:00 по мск.
Далее отправляемся в Лондон, где «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Турнирное положение («дачники» отстают от спасительного 17-го места на семь очков) обязывает команду Клаудио Раньери крепко задуматься о своих перспективах. Едва ли хозяева клуба желают отправиться обратно в Чемпионшип после внушительной летней трансферной кампании.
Пока культовый итальянский тренер не выглядит спасителем для «Фулхэма»: из 14 матчей во всех соревнованиях команда выиграла лишь три, а одно из поражений было в Кубке Англии от скромного «Олдхэма», выступающего в четвертом по силе дивизионе Англии.
«Юнайтед» же крайне успешно включился в борьбу за Лигу Чемпионов: осенью казалось, что четвертое место разыграют лишь «Челси» и «Арсенал», но в феврале из этой тройки наиболее привлекательно выглядят именно «красные дьяволы». Нельзя сказать, что Уле Гуннар Сульшер произвел какой-то тактический фурор, однако он лучше любых португальских тренеров осознал, насколько талантливые футболисты есть в его распоряжении.
Пока «Манчестер» очень успешен и лишь в игре с «Бернли» позволил себе оступиться — и то, проигрывая 0:2, смог сравнять счет в конце игры. Впереди борьба за лигочемпионскую позицию в АПЛ и битва с ПСЖ за выход в четвертьфинал ЛЧ. Форма МЮ в игре с «Фулхэмом» будет во многом показательна.
Т/к «Матч ТВ», 9 февраля в 15:25 по мск.
Обратим внимание и на Бундеслигу: там нас ждет битва за титул не хуже, чем в Англии. В субботу нынешний лидер «Боруссия» примет «Хоффенхайм».
Команда Люсьена Фавра вроде бы идет уверенно по дистанции сезона, но предыдущие два матча она никак не может записать себе в актив: произошли потеря очков в игре с «Айнтрахтом» и вылет из Кубка Германии. Хоть и «Бавария» не безошибочна, но такие результаты ничего хорошего «Боруссии» не обещают.
Поэтому игра с «Хоффенхаймом» в разгар борьбы за титул и перед возобновлением Лиги Чемпионов несет большую важность. Да, команда Юлиана Нагельсмана в этом сезоне нестабильна и довольно безумна, но в матчах с топами они могут насоздавать проблем. А пошатнувшийся «Дортмунд» не выглядит неуязвимым коллективом.
Т/к «Матч! Футбол 2», 9 февраля в 17:25 по мск.
Возвращаемся в Англию, где на «Энфилде» временно (а может, и не временно) упустивший лидерство в английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Борнмут». Как узнал на своем опыте «Челси», страдающий от подлостей календаря коллектив с юга Англии может показать зубы и наказать: лондонцы оказались неготовыми к контратакующей агрессии «вишен» — и поплатились, потерпев крупнейшее поражение в эпоху Абрамовича (0:4).
Команда Эдди Хау уже за несколько сезонов пребывания в АПЛ показала, что не боится никого. «Борнмут» в случае выполнения тренерского плана на игру и небольшой удачи может обыграть любого соперника в высшем английском дивизионе: в их составе есть просто первосортные игроки плюс очень сильный главный тренер, который явно созрел для клуба покрупнее.
Что же «Ливерпуль»? Команда Юргена Клоппа немного забуксовала, во второй раз за сезон серьезно сбавив. Из последних шести матчей во всех турнирах «красные» выиграли лишь два, но и к тем матчам есть большие претензии.
На носу битва в Лиге Чемпионов с «Баварией», а «Ливерпуль», как может показаться, немного потерял в скорости. Конечно, невозможно пройти весь сезон в отличной форме, спады обязательно будут. Но перед одним из главных этапов сезона такие пробелы в игре и результатах очень опасны: команда уже потерпела фиаско в Кубках Лиги и Англии, «Сити» сумел ликвидировать большое отставание в чемпионате, а тут еще и матчи с «Баварией» на носу. Как и в случае с упомянутыми выше матчами МЮ и «Боруссии», игра «Ливерпуля» любопытна с точки зрения их готовности к Лиге Чемпионов, ведь теперь главные матчи в Европе, как правило, будут играться по вторникам и средам.
Т/к «Матч! Футбол 1», 9 февраля в 17:55 по мск.
Наконец обратим внимание на главное событие субботы: мадридское дерби. На стадионе, где в конце сезона две лучшие команды Европы выявят победителя Лиги Чемпионов, сыграют «Атлетико» и «Реал».
Последние мадридские дерби получались не самыми зрелищными, но эти матчи всегда интересны. Даже если обе команды не нанесут ни одного удара в створ за весь матч, здесь всегда есть за чем наблюдать.
Дурным тоном будет в новый раз уточнять, что «Атлетико» изменил порядок в Ла Лиге, став полноценным третьим гигантом в Испании. Иногда им удается щелкать по носу «Реал» и «Барсу», что они попробуют сделать снова в субботу. В этом сезоне мы видели два дерби, но какими же они были разными: в первом случае — настоящий спектакль, огненное соперничество и красивая развязка, во втором — более осторожная, но не менее захватывающая равная игра. Новая часть этого бесконечного противостояния ждет нас уже в ближайшее время.
Т/к «Матч! Футбол 3» , 9 февраля в 18:10 по мск.
Последней нашей рекомендацией станет главная игра воскресной программы и вообще всех выходных: «Ман Сити» примет «Челси».
Команда Пепа Гвардиолы смогла оправиться от нелучшего декабря, когда «горожане» проиграли несколько игр. Сейчас действующие чемпионы вновь ворвались на первую строчку АПЛ, показывают хорошую игру, а в двух матчах с командами из топ-6 в этом году «Сити» полностью переиграли своих оппонентов прежде всего тактически.
«Челси» же тактической силой пока не блещет. Команда зимой провела откровенно провальную трансферную кампанию, купив запасного «Боруссии» Кристиана Пулишича более чем за 60 миллионов евро, а также арендовав Гонсало Игуаина у «Ювентуса». Опытный аргентинец является проверенным солдатом Маурицио Сарри: именно в том «Наполи» «Пипита» показывал свой лучший в жизни футбол.
Но Игуаину 31 год, его физическая форма далека от идеала, а севернее Милана он в жизни не играл. Привыкать в таком возрасте к совершенно новой лиге не так просто. Дебют Игуаина вышел довольно смазанным, но в матче с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом» он смог забить два неплохих гола.
Конечно же, «Сити» является очевидным фаворитом этого матча. В отличие от «Челси», подопечные Гвардиолы в неплохой форме. Также они куда лучше усвоили требования своего тренера, чего нельзя сказать о «синих».
Т/к «Матч ТВ», 10 февраля в 18:55 по мск.