В центре внимания
Воробьев и Богдасарова не стесняются своей связи (фото из Instagram)
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
Провалы космических масштабов
Дмитрий Гудков: Дуболомы должны ответить за смерть ребенка Анастасии Шевченко

Новости дня

06 февраля, среда

[13:05]Учеников школы в Казани пригрозили "пустить на колбасу" за неуспеваемость
[12:50]Перебои с электричеством произошли в Вашингтоне после взрыва в метро
[12:32]Учебник экономики не допустили в школы из-за недостатка патриотизма
[12:25]Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом
[11:47]В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
[11:30]Рынок РФ предложили закрыть для гаджетов без отечественного ПО
[11:03]В метро Москвы составили список самых популярных маршрутов у пассажиров
[10:52]Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
[10:47]Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
[10:29]Двух человек объявили в розыск по делу семьи Арашуковых
[09:05]Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме
[08:52]На "оранжевой" ветке метро возобновили движение после технического сбоя
[08:39]Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
[08:05]Взрывы газа в январе запомнились россиянам больше встречи Нового года
[07:51]ФАС призвала не выпускать на рынок гаджеты без российского ПО
[07:28]Небольшой снег, повышенное давление и -3 градуса ждут москвичей 6 февраля

05 февраля, вторник

[18:00]В СК назвали место "единственной встречи" Бастрыкина и Арашукова
[17:20]Дума заподозрила Apple и Samsung в намеренной порче старых гаджетов
[16:45]Защита фигурантов дела "Седьмой студии" объяснила приостановку суда
[16:10]Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в госизмене
[15:52]Более 200 звонков о бомбах в Москве поступили из Украины и других стран
[15:36]Организаторы превратят марш памяти Немцова в Москве в политическую акцию
[15:19]В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
[15:05]В ГД будут отслеживать исполнение закона о сборе валежника в регионах
[14:53]Пермские полицейские устроили облаву на нелегальных таксистов
[14:20]Рашкин призвал "прошерстить" Совфед и Думу на наличие "других Арашуковых"
[14:17]Ледяная глыба с крыши дома убила прохожую в Подмосковье
[13:47]Роспотребнадзор хочет обязать школы и больницы покупать особый хлеб
[13:46]Из вузов и ТЦ в Москве эвакуировали 7 тысяч человек из-за угрозы взрыва
[13:16]Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
[13:01]Около 800 человек эвакуировали из школы в центре Москвы из-за пожара
[12:38]Уроки для будущих отцов предложили проводить в школах России
[12:28]Кокорин признался, что посвятит себя семье и спорту после выхода на волю
[12:17]Систему оплаты проезда с учетом расстояния внедрят в метро Москвы
[12:02]Роструд напомнил об отсутствии дополнительного выходного после 23 февраля
[11:31]Водитель угнанного авто признался в перевозке 15 кг наркотика в Москве
[11:22]Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест отца и брата сенатора Арашукова
[11:17]Топ-менеджера "Аэрофлота" задержали за дачу взятки на медкомиссии
[10:34]Приставы закрыли детский сад в Кузбассе из-за высокого уровня радона
[10:15]Экс-главу правления банка "Открытие" обвинили в растрате ₽34 млрд


Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны

Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом

Спорт

Адвокат Дарьи Глушаковой рассказал об итогах скандального бракоразводного процесса. 

5 февраля полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Спортсмена обязали ежемесячно перечислять ей одну треть своих доходов до совершеннолетия их дочерей. Кроме того, он должен выплатить ей 100 тысяч рублей. 

Сергей Жорин, адвокат Дарьи, рассказал Sovsport.ru, что Глушаков отказался от борьбы за дочек и от взыскания алиментов с его подзащитной. Спортсмен предлагал перечислять ежемесячно 300 тысяч рублей, но суд настоял на трети доходов. «Цифры, к сожалению, я вам раскрыть не смогу. Но это, конечно, гораздо больше 300 тысяч рублей», – сказал юрист. 

После 2029 года, когда дочерям Дениса Глушакова исполнится 18 лет, сумма алиментов сократится до четверти его заработка. «Произойдет корректировка и после завершения Денисом карьеры. Он же наверняка будет зарабатывать меньше», – рассказал Сергей Жорин.

По его словам, Глушакова в целом устроило решение суда, но с размером алиментов он вряд ли согласится. Будет ли он обжаловать решение, пока не сообщается. 

Денис Глушаков женился на Дарье в 2009 году. В сентябре 2018 года они подали на развод. Бракоразводный процесс приобрел скандальный оттенок, когда выяснилось, что спортсмен изменял супруге, пытался забрать деньги с совместных счетов и угрожал Дарье.

поделиться:

Спорт

Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом

Читать далее >

Заседание исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне // фото: Harold Cunningham / dpa / Global Look Press

Спорт

На футболе снова "попилят" миллиарды?

Читать далее >

Ярослав Ракицкий // фото: ФК "Зенит"

Спорт

Виктор Леоненко: В первую очередь футболистам семью кормить надо

Читать далее >

Политика
Кадр недели: ракеты преткновения
Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме
В СК назвали место "единственной встречи" Бастрыкина и Арашукова
Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в госизмене
Общество
ВС поучает ГИБДД; торговым сетям предложили раздавать товар "на грани"
Учеников школы в Казани пригрозили "пустить на колбасу" за неуспеваемость
Учебник экономики не допустили в школы из-за недостатка патриотизма
В метро Москвы составили список самых популярных маршрутов у пассажиров
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет стать деканом, можно отнести и к экспертам на телевизионных ток-шоу

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают шаги власти как циничное намерение их ограбить


Культура и ТВ
Кража Куинджи: глупость вора или "накат" на директора Третьяковки?
Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
Максиму Галкину досталось от Ахеджаковой
Шоу-бизнес
Татьяна Навка напомнила о наступлении восточного Нового года
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Валентин Юдашкин потерял голос из-за онкологии
Мария Порошина поделилась фото с малышом на прогулке

Здоровье
Найдена молекула, защищающая пересаженные органы от отторжения
Аэробные нагрузки помогают быстрее выздороветь после сотрясения мозга
Голодание помогает худеть и даже задерживает старость
Отцы более счастливы после рождения детей, чем матери
Туризм
Гоа на закате
Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Авто
"Тест-драйв терапия" для водителей, переживших ДТП
В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
Пермские полицейские устроили облаву на нелегальных таксистов
Недвижимость
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
"Чиновники отжимают остатки денег у населения". Последнее интервью Децла
Андрей Макаревич // фото: Global Look Press
Андрей Макаревич:
Никому ничего не должен
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка


стоп-кадр / Youtube / канал "Renat Agzamov"
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Место, где висела украденная картина // Global Look Press
Кража Куинджи: глупость вора или "накат" на директора Третьяковки?
Джон Терри с дочерью на трибунах теннисного турнира в Уимблдоне (2017 год) // фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Петерс Покровскис: Почему всплыли откровения о Терри в "Спартаке"?
Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!

стоп-кадр / «Вечерний Ургант»
Дышать "Красной Москвой" и аплодировать: как работает массовка на ТВ-съемках
стоп-кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Настоящая история Кемской волости
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Фасад отеля Villa Elena // фото: Нина Новах
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах