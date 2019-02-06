Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом

Адвокат Дарьи Глушаковой рассказал об итогах скандального бракоразводного процесса.

5 февраля полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Спортсмена обязали ежемесячно перечислять ей одну треть своих доходов до совершеннолетия их дочерей. Кроме того, он должен выплатить ей 100 тысяч рублей.

Сергей Жорин, адвокат Дарьи, рассказал Sovsport.ru, что Глушаков отказался от борьбы за дочек и от взыскания алиментов с его подзащитной. Спортсмен предлагал перечислять ежемесячно 300 тысяч рублей, но суд настоял на трети доходов. «Цифры, к сожалению, я вам раскрыть не смогу. Но это, конечно, гораздо больше 300 тысяч рублей», – сказал юрист.

После 2029 года, когда дочерям Дениса Глушакова исполнится 18 лет, сумма алиментов сократится до четверти его заработка. «Произойдет корректировка и после завершения Денисом карьеры. Он же наверняка будет зарабатывать меньше», – рассказал Сергей Жорин.

По его словам, Глушакова в целом устроило решение суда, но с размером алиментов он вряд ли согласится. Будет ли он обжаловать решение, пока не сообщается.

Денис Глушаков женился на Дарье в 2009 году. В сентябре 2018 года они подали на развод. Бракоразводный процесс приобрел скандальный оттенок, когда выяснилось, что спортсмен изменял супруге, пытался забрать деньги с совместных счетов и угрожал Дарье.