Петерс Покровскис: Почему всплыли откровения о Терри в "Спартаке"?

Обозреватель Sobesednik.ru — об откровениях футбольного агента Марко Трабукки про срыв подписания контракта Джона Терри со «Спартаком».

Известный футбольный агент Марко Трабукки неожиданно поделился закулисными подробностями о несостоявшемся переходе Джона Терри в московский «Спартак». По словам агента, почти согласованный трансфер легендарного английского защитника сорвался из-за 13-летней дочери спортсмена. Пока игрок готовил грядущий переезд в Россию, та, по словам Трабукки, испытала адский стресс и впала в депрессию — то ли как раз из-за его командировки, то ли по другим причинам; так или иначе в итоге заботливый отец отклонил многомиллионный контракт и был вынужден остаться на родине.

Поверить в то, что юная девушка способна из-за переезда устроить бунт, да чтобы с такими для отца процессуальными последствиями, получается так себе. Вспоминаю себя в тринадцать: мне бы родители сказали, что они куда-то сваливают надолго — о, я такое бы дома устроил! А коли заскучаешь по родным — ну, простите, средства связи XXI века с точки зрения дистанционных коммуникаций позволяют многое, если не все... Может, конечно, девочка просто видела качество игр российского чемпионата, вот и ужаснулась, но шутки в сторону: в подростковом возрасте истерить по поводу командированного отца — это, извините, смахивает на какой-то нонсенс, если не на психическое расстройство.

Впрочем, я не столько о Терри и его семье как таковой, просто факты из уст Трабукки оказались настолько личными... Он, правда, уже вскрывал их, когда игрок только-только отказался уходить в «Спартак», но для знаменитостей семья обычно настолько запретная тема, что и раза не скажешь. В западных странах за иное неправильное, с точки зрения пострадавшего, высказывание о личной жизни автора этого высказывания могут засудить и просто ободрать как липку — не повторишь.

А тут снова весьма деликатные и в некоторой степени нелицеприятные факты. Зачем? Просто из неосторожности? Но будучи неосторожным человеком, не заработаешь капитал и уж тем более не наладишь контакта со знаменитостями. Значит, акция «Напомни про Джона Терри» была явно продуманной. И единственным логичным ее объяснением тоже, конечно, должны являться деньги.

То ли мимо Трабукки проплыли и махнули хвостом несколько крупных рыб (что вполне возможно, учитывая, например, последние новости о «Зените»), то ли сам он упустил личную крупную сделку, то ли, напротив, что-то наклевывается — так или иначе, зимнее трансферное окно в России уже открылось, и комиссионные не должны утекать сквозь пальцы! И теперь надо то ли оправдываться, то ли набивать цену: вот такие капризные звезды и семьи бывают, вот таким на самом деле обязан быть райдер — и значит, вот таким, как следствие, должен быть теперь ценник...