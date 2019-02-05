Что могут дать шахматы школам и образованию?

Российский гроссмейстер Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, займется развитием детских шахмат. По его словам, это очень перспективная сфера: «У меня есть крупный проект в этой сфере — идея в том, чтобы связать шахматы с детьми, школами, образованием».

— В свое время я ввел шахматы как обязательный предмет обучения в школах [республики], — рассказал бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. — Тогда они не были раскручены в Калмыкии. Сначала начали играть во всех школах, потом в районах начали открываться шахматные клубы. В Калмыкии не было среди детей ни одного перворазрядника, но очень скоро у нас появился молодой гроссмейстер, который в 14 лет стал чемпионом мира по шахматам среди детей.

За счет того, что шахматы пришли в школы, дети стали не только хорошо играть в них, но и хорошо учиться. Так мы этот элитный вид спорта сделали массовым, — говорит экс-глава ФИДЕ и республики Калмыкия.

Кирсан Илюмжинов // фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Напомним, в октябре прошлого года на посту главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова сменил бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

— Программе «Шахматы в школе» помогаю до сих пор, — продолжает Илюмжинов. — На прошлой неделе перечислил 50 тысяч долларов на поддержку этой программы.