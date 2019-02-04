Силлах похвалил Ковалева за работу над ошибками для победы над Альваресом

Украинский боксер Исмаил Силлах, прокомментировал бой россиянина Сергея Ковалева и колумбийца Элейдера Альвареса.

Напомним, ранее судьи отдали российскому боксеру Сергею Ковалеву победу в титульном поединке над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Как передает «Советский спорт», бывший соперник Ковалева, украинский боксер Исмаил Силлах, комментируя победу россиянина, отметил работу над ошибками, которую тот провел после прошлогоднего поражения от Альвареса.

«Бой выдался очень хорошим. Классным. Поздравляю Сергея. Рад за него, что вернул свое и расставил все по своим местам. Ковалев — молодец. Добился чистой победы», — заявил Силлах.