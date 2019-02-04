Семье футболиста Салы сообщили об обнаружении его самолета на дне Ла-Манша

На дне Ла-Манша нашли пропавший над проливом самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Напомним, направлявшийся из Нанта в столицу Уэльса Кардифф легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, исчез с радаров в ночь на 22 января. За несколько дней до этого футболист перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» за рекордную для валлийского клуба сумму.

Как передает телеканал Sky News, 4 февраля стало известно об обнаружении самолета Салы на дне Ла-Манша.

Отмечается, что семью спортсмена уже проинформировали о результатах поисковой операции.

В настоящее время на месте обнаружения самолета работает корабль подразделения по расследованию инцидентов в воздухе министерства транспорта Великобритании. Специалисты подразделения планируют провести подводную разведку, а затем начать операцию по извлечению обломков.