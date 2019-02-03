Петерс Покровскис: Президент КХЛ идет на повышение?

Обозреватель Sobesednik.ru — о свежем заявлении Дмитрия Чернышенко про тех, кто может покинуть КХЛ после сезона 2018/19.

Интервью президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, в котором тот упомянул трех претендентов на вылет — «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск) и «Северсталь» (Череповец) — всколокочило народные массы (в смысле массы болельщиков), но не вызвало фактически никакой реакции со стороны представителей вышеупомянутых клубов. Ну, отозвался разве что тренер «Адмирала» Сергей Светлов, которого на послематчевой пресс-конференции спросили, не стала ли гостевая победа над «Динамо» 3:0 следствием заочного вербального стимула от Чернышенко. Но и то в позитивном ключе; да и то правда — только что выиграли, да еще и всухую, а вратарь Антон Красоткин сделал первый «сухарь» в КХЛ в карьере...

Меж тем такими словами и заявлениями, да еще и за месяц до конца регулярного чемпионата, не кидаются просто так. Тем более президенты. И с другой стороны, подобные предупреждения по всем канонам большой политики не могут не оставаться безответными. Ведь даже тем, кто, казалось бы, обречен, нельзя не продемонстрировать свою обеспокоенность: в конце концов, мало ли кому сверху на будущий сезон, когда, по-видимому, станешь безработным, приглянется такое неравнодушие? А потому давайте приглядимся к ситуации ближе.

Считается, что изжил себя плетущийся на последнем месте «Слован», что выдыхается «Куньлунь», что пора попрощаться с рижским «Динамо» — дескать, ну вот они, претенденты на прощание. Но опять же, бизнес, который в свое время вознесла на свое знамя КХЛ, есть бизнес, и надо понимать, что не всегда он приносит немедленные дивиденды и даже не всегда они измеряются в конкретных деньгах. В иных моментах политика важнее спорта, причем политика не в узких масштабах личной выгоды отдельной группы людей, а в формате национальной и интернациональной стратегии. И раз речи об исключении иностранцев нет, можно смело провести и другую аналогию — остаются и «Адмирал» с «Амуром».

Первые только что — очевидно, в результате сложной политической многоходовки, правду о которой мы вряд ли узнаем — получили статус команды из дальневосточной столицы, а потому вряд ли будут обделены финансированием и успешно закроют свои уже неприлично долго тянущиеся долги. Возможно, кстати, потому платить и не спешили, ожидая предварительно согласованного и апробированного решения по статусу города и последующих за этим субсидий.

Вторые, только-только потерявшие эту свою привилегию, в ближайшее время тоже не должны остаться не у дел — вот так сурово и моментально кого-то кидать, да еще и город-полумиллионник, у нас во властных кругах не в правилах. Остается «Северсталь», о которой мы уже писали достаточно подробно: есть проблемы, но ситуация буквально на глазах преображается.

Но что же тогда? С одной стороны, повторимся, президент не может кидать слова на ветер: если уж кто-то перешел красную черту, то должен быть наказан; иначе ты теряешь авторитет и твои слова просто перестают воспринимать. Не должно же получиться так, что президент выносит через СМИ, то есть в публичное пространство, последнее китайское предупреждение, а из КХЛ в итоге никого не выгоняют? Или должно? Ведь, с другой стороны, куда более выгодно отрапортовать, что все проблемные клубы исправились и справились — тогда ведь тебе как управленцу цены не будет!

Из кулуарных разговоров известно, что Дмитрий Чернышенко не раз и не два порывался уйти из КХЛ, но его не раз и не два оставляли... И, пожалуй, не зря в первом же ответе в том самом интервью президент упоминает свое руководство — что это, если не расчет зацепить нужный триггер? Кажется, теперь дорога открыта — надо только поставить в этом этапе своей блестящей карьеры финальный, уверенный восклицательный знак! И куда после такого очевидного успеха должна вести эта дорога, если не наверх?