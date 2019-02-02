Хабиб Нурмагомедов в гостях у Дмитрия Губерниева на "Матч ТВ"

Гостем программы «Все на матч!» (2 февраля в 14:55) станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Одна из главных тем – недавняя дисквалификация спортсмена и его дальнейшие планы по продолжению бойцовской карьеры. Ведущий в студии: Дмитрий Губерниев.

29 января атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение о дисквалификации Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и выплате штрафа в 500 тысяч долларов. Дисквалификация действует с 6 октября 2018 года. Его оппонент Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов. Разговор с гостем студии программы «Все на матч!» затронет перспективы продолжения карьеры Хабиба. Чемпион поделится подробностями о том, с кем он готов встретиться в октагоне в ближайшее время.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Массовая потасовка между командами Нурмагомедова и Макгрегора произошла после боя. Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, попытавшись ударить одного из членов команды ирландца в ответ на оскорбления. В результате несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией, а традиционные интервью и демонстрацию чемпиона с титулом решено было не проводить.

Прямая трансляция на «Матч ТВ» боев турнира ММА UFC 229 привлекла большое внимание зрителей. «Матч ТВ» провел активную и масштабную подготовку зрительской аудитории к главному событию года в смешанных боевых искусствах. В целом по России в целевой аудитории канала М14-59 средняя доля трансляции боев турнира с 05:00 до 08:16 составила 51,8%. Во время самого боя Нурмагомедова с Макгрегором доля в ЦА М14-59 показала 60,4 %, а в пике доходила до 61,7%. Это абсолютный рекорд по доле смотрения спортивной трансляции за все время существования «Матч ТВ». Общий накопленный охват трансляции в аудитории Все 4+ достиг 4 469 563 человек. В своей целевой аудитории «Матч ТВ» занял первое место среди всех каналов за весь день со средней долей 8,8%.