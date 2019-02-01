В ОКР ближайшим летом ожидают приглашения на Олимпиаду в Токио

Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России выполнил все требования МОК после скандалов с допингом.

Как передает «Советский спорт», В Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России, в ходе которого обсуждалось дальнейшая судьба российских спортсменов на международных соревнованиях.

В частности, президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что организация ожидает приглашения российских спортсменов на следующую летнюю Олимпиаду, которая пройдет в Токио в 2020 году.

«За год до Игр во все страны рассылаются приглашения принять в них участие. Соответственно, мы ждем такого приглашения из МОК ближайшим летом», — заявил он.

По словам Позднякова, допинг-скандалы остались позади, ОКР выполнил все требования МОК и готов продолжать работу в нормальном режиме.

«Томас Бах в недавнем выступлении отметил, что ОКР полностью выполнил все решения МОК, в том числе по Играм в Пхенчхане, отбыв наказание за допинговые нарушения прежних лет. Ни одна организация не может быть дважды наказана за одно и то же, поэтому участие ОКР и российских спортсменов в олимпийских соревнованиях не подвергается сомнению», — пояснил глава ОКР.

Он также подчеркнул, что уже на Европейских играх в Минске в этом году российская команда будет выступать под своим флагом, включая легкоатлетов, чья федерация до сих пор находится под санкциями.