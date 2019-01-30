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Юрий Семин объяснил разгром "Локомотива" свежестью и агрессивностью "Спартака"

Спорт

Спартаковцы празднуют победу в турнире // фото: Сергей Киврин / МАТЧ ТВ
Спартаковцы празднуют победу в турнире // фото: Сергей Киврин / МАТЧ ТВ

После победы над «Локомотивом» со счетом 4:0 московский «Спартак» стал первым обладателем ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На турнире, прошедшем в Катаре, «Спартак» выиграл все три матча. Кубок капитану «Спартака» Денису Глушкову вручили креативный продюсер Матч ТВ Гавриил Гордеев легендарный футболист Андрей Аршавин.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что футболисты «проделали хорошую работу», но заявил: «Это на 50 процентов тот футбол, который я хочу видеть от "Спартака"». Кононов отметил, что турнир был «своевременным, в нем участвовали сильные команды, в играх с которыми можно проверить готовность на данный момент всех игроков. Этот турнир был прекрасно организован, и мне бы хотелось, чтобы он стал традиционным, и проводился каждый год», — добавил главный тренер победителей.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал одной из главных причин победы соперника то, что «"Спартак" был свежее физически, агрессивнее», но подчеркнул: «Мы выполнили всю работу, у нас нет травм и мы посмотрели много игроков.

Также Семин отметил организацию турнира и высокое качество полей в Катаре. На «прекрасные условия для тренировочной работы» также обратил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Великолепный турнир! Великолепные условия. Было очень интересно и для нас, и не только для нас. Дай бог, чтобы еще были организованы подобные турниры», — заявил, в свою очередь, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Последний матч ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР параллельно комментировали финалисты Всероссийского конкурса футбольных комментаторов Сергей Дурасов и Дмитрий Бажанов. В сообществе МАТЧ ПРЕМЬЕР в соцсети «ВКонтакте» продолжается голосование за приз зрительских симпатий этого конкурса.

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