Вызов лидеров "Динамо" в сборную назвали уступкой общественному мнению

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объяснил вызов в хоккейную сборную двух лидеров московского «Динамо».

Форвардов «Динамо» Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого пригласили в сборную на шведский этап Евротура. Как писал Sobesednik.ru, 28 января московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» со счетом 3:2. Шипачев и Кагарлицкий в нынешнем сезоне в сумме набрали 113 очков.

Борис Майоров сказал Sovsport.ru, что спортсменов пригласили в сборную «готовым звеном», потому что они совместными усилиями «делают погоду в "Динамо"» и успешно выступают в этом сезоне. «Хотя не исключаю, что это отчасти уступка общественному мнению. Которое, впрочем, основано на совершенно объективных обстоятельствах. В конце концов, оба форварда входят в тройку лучших российских бомбардиров нынешнего чемпионата. Больше них очков набрал только нападающий СКА Никита Гусев. Одним этим они заслужили внимание со стороны тренеров сборной России», – заявил Майоров.

По его мнению, Кагарлицкого и Шипачева раньше не приглашали в сборную из-за того, что у последнего возникли проблемы в прошлом сезоне, когда он вернулся из НХЛ, ушел из питерского СКА и пропустил чемпионат мира.