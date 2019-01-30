Шарапова отказалась выходить на корт в Петербурге из-за травмы

Теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies' Trophy из-за травмы правого плеча.

Как передает РБК, 30 января Мария Шарапова отказалась выходить на корт из-за травмы. Ее соперница Дарья Касаткина автоматически прошла в четвертьфинал турнира в Петербурге, где она сыграет с победительницей матча между россиянкой Верой Звонаревой и немкой Юлией Гергес.

28 января Шарапова в первом круге St. Petersburg Ladies' Trophy победила в двух сетах Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию.

Напомним, из-за травмы плеча Шарапова осенью 2018 года пропустила Кубок Кремля в Москве, China Open в Пекине и турнир в китайском Тяньцзине.

Мария Шарапова – победительница пяти турниров «Большого шлема» и двукратная обладательница трофея «Ролан Гаррос». Она побеждала на US Open, Уимблдоне и Australian Open. В 2012 году россиянка взяла «серебро» на Олимпиаде в Лондоне.