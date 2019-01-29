Владимир Крамник объяснил свой уход из спорта низкой мотивацией

Шахматист Владимир Крамник объявил о завершении спортивной карьеры.

На сайте голландского турнира по шахматам Tata Steel Chess Tournament опубликовали сообщение россиянина о том, что несколько месяцев назад он решил завершить свою карьеру. Владимир Крамник сказал, что он сделал все возможное, чтобы с полной отдачей заниматься шахматами. Жизнь профессионального шахматиста он назвал великолепным путешествием.

«Я хотел бы однажды попробовать заняться чем-то другим, и, поскольку в последние месяцы моя мотивация шахматиста значительно снизилась, мне кажется, что это подходящий момент для этого. Я хотел бы сосредоточиться на проектах, которые разрабатывал в последние месяцы, особенно в области шахмат для детей и образования», – сказал 43-летний гроссмейстер, пообещав рассказать о своих планах позднее.

Напомним, в 2000 году Владимир Крамник завоевал звание чемпиона мира по шахматам по версии Профессиональной шахматной ассоциации. Через шесть лет он стал абсолютным чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации. Этого звания он лишился спустя год после поражения от индийца Вишванатана Ананда.