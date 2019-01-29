Тяжеловеса Аккаева дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга

Двукратного чемпиона мира Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров рассказал, что такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Длительный срок дисквалификации объясняется тем, что спортсмена уже в третий раз за его карьеру уличили в нарушении антидопинговых правил.

Как уточняет ТАСС, 33-летний Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован со 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года.

По версии IWF, в допинг-пробах Аккаева, взятых в 2008 и 2012 годах, обнаружили запрещенный стероид оралтуринабол.

Аккаев носит звания серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, чемпиона мира 2011 года и чемпиона Европы 2011 года. В 2008 году он взял «бронзу» на Олимпиаде, но Международный олимпийский комитет лишил его награды из-за допинга.

В 2016 году спортсмена избрали на пост президента Федерации Ростовской области по тяжелой атлетике.