"Самого сильного человека России" госпитализировали с аппендицитом

Спортсмена из Челябинска Эльбруса Нигматуллина, обладателя титула «Самый сильный человек России», госпитализировали.

Об этом сам спортсмен сообщил РИА «Новости». По его словам, ему сделали операцию из-за воспалившегося аппендицита.

«Медлить было нельзя. У меня оказалась запущенная стадия аппендицита, и вчера меня прооперировали», — цитирует агентство Нигматуллина.

Нигматуллин — мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула «Самого сильного человека России». Он установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.