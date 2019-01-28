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28 января, понедельник

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[15:55]Картину Куинджи вернут на выставку после осмотра экспертов Русского музея
[15:50]Российский Су-27 вылетел на перехват самолета-разведчика США
[15:37]29 детских домов закрыли в Подмосковье за последние 5 лет
[15:22]Власти выделили 1,6 млрд рублей на производство самолета МС-21
[14:50]Экс-жена Задорнова подала в суд на "Первый" из-за показа концертов юмориста
[14:15]В МВД заявили о масштабных провокациях ИГИЛ в Таджикистане
[14:13]Более 100 человек едва не погибли в небе над Ростовской областью
[13:49]Тело экс-руководителя компании "Дальспецстрой" нашли в Москве
[13:37]Крыша детского сада под Воронежем обрушилась из-за снега
[13:14]Нокаутированный Федор Емельяненко сохранил уважение Валуева
[12:52]"Открытая Россия" Ходорковского решила зарегистрироваться в РФ
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[11:55]Задержанный за кражу Куинджи назвал себя законопослушным
[11:38]Ветеранам и инвалидам повысят социальные выплаты с 1 февраля
[11:22]Россиянам предложили разрешить продавать информацию о себе
[10:41]Уголовное дело грозит облившему памятник "вежливым людям" в Крыму
[10:13]Глава ВЦИОМ объяснил нежелание 77% россиян отдавать Курилы
[09:48]С "Русала" и En+ сняли санкции после продажи доли Дерипаски
[09:41]15-летнего школьника задержали за пять "минирований" школы в ТиНАО
[09:35]За кражу картины Куинджи задержали жителя Подмосковья
[07:47]Больницы и школы в трех регионах РФ проверяют из-за анонимок о бомбах
[07:35]Стоимость похищенной картины Куинджи оценили в 12 млн рублей
[07:18]Температуру выше нормы пообещали синоптики москвичам 28 января

27 января, воскресенье

[15:52]Фонд кино через суд призвал создателя "Смешариков" вернуть 82 млн рублей
[15:28]Власти Германии выделили €12 млн для помощи жертвам блокады Ленинграда
[14:43]Песков отверг слухи об отправке в Венесуэлу 400 российских контрактников
[14:22]В ЮАО выясняют обстоятельства смерти мужчины, упавшего на козырек подъезда
[14:00]Глава РПЦ лишь из СМИ узнал о вручении ему звания почетного профессора РАН
[13:45]Власти Москвы заявили, что на расчистку дорог после снегопада уйдет неделя
[12:30]Трампа с помощниками обвинили в 100 контактах с россиянами до выборов
[11:46]Глава департамента Москвы по борьбе с коррупцией умер от болезни сердца
[10:34]В РПЦ женщин призвали выбирать "приличные" костюмы для купаний на Крещение
[10:13]Тимур Батрутдинов отменил выступление в США из-за отказа в визе
[09:46]СК выясняет причины пожара в Курганской области, где погибли трое детей
[08:10]Более 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за непогоды
[08:00]Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде финала Гран-при Bellator


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Нокаутированный Федор Емельяненко сохранил уважение Валуева

Спорт

Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение Федора Емельяненко.

27 января Sobesednik.ru писал, что американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер отправил в нокаут россиянина Федора Емельяненко. Это произошло на 35 секунде поединка за чемпионский пояс Bellator в Лос-Анджелесе. Рефери остановил бой, поскольку россиянин не смог защититься, оказавшись на настиле ринга. Тренер Емельяненко рассказал, что 41-летний боец вышел на ринг с травмой плеча и колена. 

Николай Валуев сказал в интервью Sovsport.ru, что неожиданно быстрое поражение Емельяненко можно назвать досадной случайностью, однако каждому спортсмену рано или поздно приходится задумываться об окончании карьеры. 

Парламентарий допустил, что многие спортсмены не бросают спорт из-за желания подзаработать. «Деньги имеют свойство заканчиваться. Одно могу точно сказать: уважение к Федору как к человеку и как к бойцу даже после этого поражения никак не изменится. А это самое главное, потому что были случаи так называемых "возвращений", где выглядело все, мягко говоря, неприглядно», – сказал Валуев, уточнив, что он имеет в виду 50-летнего боксера Роя Джонса, который свой последний бой провел в феврале 2018 года.  

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