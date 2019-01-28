Нокаутированный Федор Емельяненко сохранил уважение Валуева

Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение Федора Емельяненко.

27 января Sobesednik.ru писал, что американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер отправил в нокаут россиянина Федора Емельяненко. Это произошло на 35 секунде поединка за чемпионский пояс Bellator в Лос-Анджелесе. Рефери остановил бой, поскольку россиянин не смог защититься, оказавшись на настиле ринга. Тренер Емельяненко рассказал, что 41-летний боец вышел на ринг с травмой плеча и колена.

Николай Валуев сказал в интервью Sovsport.ru, что неожиданно быстрое поражение Емельяненко можно назвать досадной случайностью, однако каждому спортсмену рано или поздно приходится задумываться об окончании карьеры.

Парламентарий допустил, что многие спортсмены не бросают спорт из-за желания подзаработать. «Деньги имеют свойство заканчиваться. Одно могу точно сказать: уважение к Федору как к человеку и как к бойцу даже после этого поражения никак не изменится. А это самое главное, потому что были случаи так называемых "возвращений", где выглядело все, мягко говоря, неприглядно», – сказал Валуев, уточнив, что он имеет в виду 50-летнего боксера Роя Джонса, который свой последний бой провел в феврале 2018 года.