Кадыров пообещал вернуть Емельяненко былую форму в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сожаление в связи с поражением Федора Емельяненко и пригласил его в Грозный.

Ранее Sobesednik.ru писал, что экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев выразил свое уважение бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко, несмотря на его поражение от американца Райана Бейдера на 35 секунде поединка за чемпионский пояс Bellator в Лос-Анджелесе.

Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что он «глубоко опечален» поражением Емельяненко, который, по его мнению, оказался не готов к бою. Со слов чеченского лидера, увлекающегося боксом, российский боец выглядел на ринге «совершенно беспомощно», потому что в последнее время «он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом».

«В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК "Ахмат", на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам, – написал Кадыров. – Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка».

Напомним, в октябре 2016 года между Федором Емельяненко и Рамзаном Кадыровым возник конфликт. Спортсмен осудил проведение детских боев по правилам смешанных единоборств в Грозном. В турнире участвовали сыновья Кадырова, которые победили своих противников в показательных поединках.

На счету 42-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений.