Российские фигуристки получили "золото" и "серебро" на чемпионате Европы

Россиянка Софья Самодурова выиграла «золото» на чемпионате Европы по одиночному фигурному катанию, набрав 213,84 балла.

Как сообщает R-Sport, за произвольную программу 16-летняя Софья Самодурова набрала 140,96 балла и еще 72,88 — за короткую программу.

Забрав «золото» чемпионата Европы, фигуристка на 15,5 балла обогнала свою ближайшую соперницу — олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая в сумме набрала 198,34 балла и завоевала второе место турнира.

«Бронзу» получила фигуристка из Финляндии Вивеке Линдфорс с результатом 194,40 балла.