"Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР в серии пенальти

В Катаре прошли матчи второго тура ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Во второй игре дня встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра закончилась вничью, а в серии пенальти оказались сильнее «железнодорожники». Судил встречу Виталий Мешков.

«Локомотив» выиграл первую серию пенальти на турнире. В самом начале второй половины Дмитрий Баринов красивым ударом «ножницами» вывел «Локомотив» вперед, но спустя 7 минут исландский легионер ростовчан Видар Кьяртанссон счет сравнял. В итоге матч закончился серией пенальти, в которой удачливее оказались москвичи.

Ростов / Локомотив – 1:1 (3:4 по пенальти)

Гол: 0:1 – Баринов (48), 1:1 – Кьяртанссон (56).

Матч параллельно комментировали финалисты Всероссийского конкурса футбольных комментаторов, организованного телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР и ФОНБЕТ:

Денис Табаков — Артем Борисов

Проголосовать за понравившегося комментатора можно здесь.

В понедельник, 28 января, ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР продолжится матчем «Ростова» с «Зенитом» (начало трансляции — в 19:30 по московскому времени).

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова» проходят в Катаре с 21 по 29 января. Матчи турнира в прямом эфире можно увидеть на каналах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб». Эксклюзивные трансляции также будут на fonbet.ru, в мобильном приложении и клубах ФОНБЕТ.