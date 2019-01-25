Хоккеист Борис Майоров надеется на продолжение пути "Северстали" в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что «Северсталь» заслуживает остаться в нашем элитном дивизионе.

Как рассказал «Совесткому спорту» Борис Майоров, ему будет жаль, если хоккейная команда из Череповца завершит свое участие в КХЛ.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, «Северсталь» много сделала для улучшения своих показателей: в команду пришел новый амбициозный тренер, обновился и сам состав игроков.

«Надеюсь, что "Северсталь" останется в нашем элитном дивизионе. Я против того, чтоб из российского чемпионата уходили клубы со славной историей, за которыми стоит огромная масс местных болельщиков. Тут речь не только о Череповце, но и о Тольятти с Новокузнецком», — пояснил Майоров.

При этом хоккеист подчеркнул, что не будет удивлен, если КХЛ покинет братиславский «Слован», который не так интересен российскому болельщику.