Спортсмены из РФ потребовали от юриста Ричарда Макларена $4,5 млн

Автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену вручили иск на 4,5 миллиона долларов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранил за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) его статус. Теперь российские атлеты смогут выступать на международных соревнованиях, а РФ – принимать турниры на своей территории. В 2015 году агентство лишилось своих прав из-за обвинений в сокрытии массового употребления допинга отечественными спортсменами.

23 января стало известно, что экс-глава федерации гребного спорта России Вениамин Бут и несколько российских спортсменов вручили иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену. Они потребовали от него 4,5 миллиона долларов в качестве компенсации за вред, который им нанес доклад Макларена о системе допинга в РФ.

Истцы обратились в суд канадской провинции Онтарио, где проживает Ричард Макларен. Чтобы суд начал производство, они должны были лично сообщить ответчику о начале дела. Видео, на котором юристу вручают иск, разместили в телеграм-канале «Мутко против».

Напомним, Макларен работал над докладом о допинге в РФ по заказу WADA. Документ опирался на показания экс-директора Московской лаборатории Григория Родченкова. После публикации этого доклада многие российские спортсмены пропустили Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году.