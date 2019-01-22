Вице-капитан "Северстали": Не стыдимся смотреть друг другу в глаза

Защитник «Северстали» Иван Лекомцев — о победе над «Динамо» и ситуации в команде, стоящей на грани вылета из КХЛ.

Череповецкая «Северсталь» продолжет свою успешную серию, в которую, кажется, никто не верил, а некоторые не верят до сих пор. Седьмая подряд победа в регулярном чемпионате — 21 января подопечные Андрея Разина в Москве обыграли московское «Динамо» 2:1 ОТ — позволяет команде карабкаться вверх по турнирной таблице. Шансы на плей-офф остались лишь теоретические, но сейчас куда важнее набирать любые очки, чтобы по сумме различных показателей рейтинга остаться в КХЛ по итогам сезона. Однако два месяца назад, когда мы впервые увидели «Северсталь» Разина, и такой сценарий казался маловероятным...

С этого корреспондент Sobesednik.ru и начал разговор с ассистентом капитана «Северстали» Иваном Лекомцевым. Впрочем, если быть совсем точным, не с этого, а с косвенного обсуждения новой динамовской «ВТБ-Арены»:

— Тут сквозняк, вас не продует? — спрашиваю, заботливо уводя Лекомцева подальше от разгулявшегося потока холодного воздуха, за дверь микс-зоны.

— Да нет, нормально.

— Итак, седьмая победа «Северстали» подряд…

— Да, такая, тяжелая победа, пятая игра уже на выезде, и хорошо, что после Дальнего Востока мы немножко акллиматизировались.

— Вы вообще могли стать героем матча — у вас конце игры при 1:1 был хороший бросок…

— Ну, была щелка, да, могла [шайба] зайти, но не до конца поднял ее, куда нужно было.

— Сейчас в иных СМИ пишут: ну, победная серия «Северстали» — она как бы так себе, календарь легкий… Победой над «Динамо» вы ответили скептикам?

— Ну, я бы так не сказал, что легкий календарь. Дальний Восток все-таки, и четыре игры подряд мы [там] сыграли. В Китай съездили. Поэтому не считаю, что легкий календарь. Но, видимо, кому-то виднее, кто со стороны пишет, что у нас легкий календарь. У нас много «профессоров», которые так анализируют все это дело. Но в команде много молодых ребят. Стараемся их в раздевалке как-то от этого абстрагировать, чтобы они не смотрели в таблицу, в интернет-ресурсы, что пишут. Чтобы работали в штатном режиме.

— Много молодых ребят, среди которых вы при весьма боевом возрасте… как бы сказать… все равно один из самых пожилых.

— Я бы так не сказал. Мне 33 года, я чувствую себя, в принципе, хорошо, и не отличаюсь, так скажем, от молодых. Только что паспортом. А так у нас все в команде равны. И у нас и постарше меня ребята есть!

— Разин с возрастных игроков серьезнее спрашивает?

— Ну, Андрей Владимирович со всех спрашивает. У нас нет разделения, молодой или старый, все соблюдают, в принципе, одну и ту же систему, тактические какие-то задумки, схемы, поэтому спрос одинаков со всех — что со старых, что с молодых. [Разин] одинаково со всеми работает.

— В «Северстали» разговоры о дальнейшей судьбе клуба избегают?

— Конечно. Об этом, я считаю, преждевременно какие-то [разговоры вести]… Мы делаем то, что от нас зависит, у нас свои определенные задачи, которые мы должны выполнять, и определенная система, которую главный тренер прививает команде. И в раздевалке, конечно, даже если кто-то разговаривает, стараемся, опять же, об этом не говорить. Есть наверху люди, которые будут вопрос решать.

— У вас лично контракт до конца этого сезона?

— Да, у меня до конца сезона контракт.

— Нет ли тревоги за собственное будущее?

— Главное: если ты честно делаешь свое дело, то, я думаю, люди видят, как ты играешь, как ты относишься, как ты в команде себя ведешь. Поэтому — да нет, я особо над этим не думаю. Работаем здесь и сейчас. Сегодня здесь игра, и сегодня надо биться.

— А все, в отношении кого были сомнения в «честности дела», наверное, уже в «Северстали» и не играют? (С момента прихода Разина команда буквально наполовину сменила состав — прим. авт.)

— Ну, опять же, это видение руководства, видение нового главного тренера, не нам это обсуждать. Но должно быть не стыдно заходить в раздевалку в любой день — что после тренировки, что после игры. Это основа вообще командного взаимодействия — если честно можно ребятам посмотреть в глаза.