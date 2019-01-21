Футбольный агент Сафонов посоветовал Дзюбе перейти в клуб АПЛ

Агент Алексей Сафонов заявил, что Артему Дзюбе следует ехать играть в Англию, если поступит предложение.

Слова эксперта приводит Sovsport.ru. Сафонов прокомментировал слухи об интересе ливерпульского «Эвертона» к нападающему Артему Дзюбе. По мнению агента, Дзюбе необходимо принимать предложение, если такое поступит.

«Пусть у тебя даже не получится, но ты хотя бы для себя окунешься в атмосферу настоящей футбольной Англии — футбол самого высокого уровня раз в три-четыре дня, прекрасные поля, великолепная поддержка на трибунах. Эти впечатления не купить ни за какие деньги», — сказал Сафонов.

Также агент отметил, что ранее в составе ливерпульского клуба выступали российские игроки, что не делает «ирисок» недоступным для игроков РПЛ местом: «Думаю, денег он в России заработал достаточно, а "Эвертон" — та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков».