Представитель Ла Лиги призвал клубы РПЛ развивать свои академии

Руководитель представительства Ла Лиги в Москве дал советы по развитию российского футбола.

В беседе с «Известиями» Даниэль Серехидо заявил, что российские клубы не уделяют достаточного внимания работе с молодыми футболистами.

«Стоит уделить особое внимание развитию талантов. Я видел и знаю, что в России есть много талантливой молодежи, но ими надо заниматься, развивать их», — заявил функционер.

Также Серехидо уделил внимание важности получения футболистами опыта игры в ведущих европейских лигах. Руководитель представительства Ла Лиги призвал российских игроков принимать предложения из Европы, несмотря на хорошие финансовые условия в клубах РПЛ: «Насколько полезно игрокам всю жизнь вариться в собственном соку? Я вспоминаю те времена, когда куча российских футболистов играла в одной только Испании: Мостовой, Карпин, Радченко, Никифоров, Бесчастных, Ледяхов. Сейчас же у нас только Черышев, да и тот в раннем детстве переехал в Испанию. Это очень слабо сказывается на развитии российского футбола».