"Локомотив" потратил на еду для вип-лож в три раза больше, чем на питание для молодежной команды

Судя по данным с сайта госзакупок, в начале прошлого года ЗАО «ФК "Локомотив"» оформил закупку для молодежной команды на 10 223 400 рублей у единственного поставщика. В сопроводительных документах сказано, что объем поставляемой услуги – питание на 18062 персоны во время тренировок на «РЖД-Арене» в течение всего года (с 01.02.18 г. по 31.12.18 г.)

В этот же день клуб, спонсируемый РЖД, оформил закупку на «организацию и обеспечением питанием в ложах», стоимость которой составила 19 847 500 рублей. Однако позже сумма изменилась. В закупке от 30.11.18 «Локомотив» указывает, что в части 4.1 прошлого документа – максимальная общая стоимость услуги – стороны пришли к соглашению изменить ее с 19 847 500 рублей на 30 820 000 рублей.

Напомним, в прошлом году «Локомотив» впервые за несколько лет участвовал в Лиге Чемпионов. Всего с учетом еврокубков клуб провел на домашней арене 20 матчей.

Вместимость лож «РЖД-Арены» составляет около 1000 человек. Таким образом, число людей, для которых осуществлялись и те, и другие закупки, примерно равно – 18 062 к 20 тысячам.