Возвращение Бундеслиги и "Арсенал" против "Челси": футбольный гид Sobesednik.ru

Второй круг немецкой Бундеслиги и главное лондонское дерби: дайджест по главным матчам выходных от Sobesednik.ru.

В пятницу возвращается после своего привычного январского перерыва чемпионат Германии по футболу. В отличие от всех ведущих чемпионатов, Бундеслига имеет полноценный зимний перерыв, и команды имели возможность зализать раны после насыщенной еврокубками и внутренними матчами осени.

Начнется вторая половина сезона интереснейшим матчем «Хоффенхайма» и «Баварии». Мюнхенцы в кои-то веки не стали зимними чемпионами: отставание от лидирующего «Дортмунда» составляет шесть очков.

Томас Мюллер забивает «Хоффенхайму» // Global Look Press

Весь этот сезон показывает, что «Бавария» на пороге великой смены поколений. Команда крайне немолода: про Франка Рибери и уходящего летом Арьена Роббена говорить уже дурной тон, но есть и такие люди, как Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Джером Боатенг, Роберт Левандовский и Мануэль Нойер — все эти футболисты, кроме родившегося в сентябре 1989 года Мюллера, преодолели 30-летний рубеж.

Нынешний розыгрыш Бундеслиги является самым тяжелым испытанием для «Баварии» со времен последнего сезона Луи ван Гала. Первая игра в 2019 году покажет, насколько мюнхенцы готовы вернуться к решению привычных задач.

Т/к «Матч! Футбол 2», 18 января в 22:25 по мск.

Не менее интересная игра состоится в предместье Мадрида: «Хетафе» примет «Алавес» в рамках матча Ла Лиги. Команды проводят потрясающий сезон, находясь в верхней части турнирной таблицы после половины сезона, хотя в этот отрезок года привычно видеть данные коллективы где-нибудь в подвале турнирной таблицы (если они вообще участвуют в розыгрыше Примеры).

И «Алавес», и «Хетафе» уже успели потрепать нервы грандам: «Барселона» не так давно едва не допустила потерю очков в мадридском пригороде, а баскская команда уже успела нанести поражение «Реалу» в чемпионате.

Игроки «Хетафе» празднует гол в ворота «Вильярреала» // Global Look Press

Вообще в нынешнем розыгрыше Ла Лиги нас ждет потрясающая борьба за еврокубки: между находящимся на шестом месте «Хетафе» и борющейся за выживание на 17-м месте «Сельтой» всего семь баллов. Но именно такие коллективы, как «Алавес», «Хетафе», «Бетис» и «Жирона», являются относительно стабильными в настоящий момент, поэтому матчи этих команд между собой будут крайне любопытными.

Т/к «Матч ТВ», 18 января в 22:55 по мск.

В субботу по традиции богата на выбор программа матчей Английской Премьер-лиги.

Интригующим представляется матч «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас». «Красные» идут на первом месте в АПЛ, а не так давно они смогли вернуться на победный путь после первого в сезоне поражения. Однако та победа над «Брайтоном» была крайне сложна: то был типичный для АПЛ матч, в котором гранд на выезде выгрызает победу самым тяжелым и неприятным для себя способом. Хотя легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн уверен, что такие минимальные победы более неприятны для преследователей «красных», нежели для самих парней Клоппа и их фанатов.

Мохамед Салах // Global Look Press

Но хоть «Брайтон» стоит в таблице повыше, чем «Пэлас», именно лондонцы регулярно становятся головной болью для топ-клубов АПЛ. В этом сезоне у них была серия матчей с «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом» и МЮ: подопечные Роя Ходжсона в упорнейшей борьбе проиграли «синим» и «шпорам», а вот «канонирам» и «красным дьяволам» они выиграть не дали. Кульминацией этого перформанса стала игра на «Этихаде» с «Сити», где «Пэлас» одержал победу. Поэтому с уверенностью можно сказать, что «орлы» как минимум способны осложнить жизнь лидерам АПЛ.

Т/к «Матч! Футбол 1», 19 января в 17:55 по мск.

Почти параллельно состоится одна из главных игр в туре Ла Лиги: разделяющие третью и четвертую позиции «Севилья» и «Реал» сыграют в Мадриде.

«Реал» продолжает болеть. Команда проиграла «Сосьедаду» дома при ужасных обстоятельствах, но потом разнесла «Леганес» в матче Кубка. Затем была вымученная победа в «Севилье» над «Бетисом», где «Реал» владел мячом меньше 30% игрового времени, чего не бывало со «сливочными» со времен Жозе Моуринью. А после проявления воли и класса было поражение от того же «Леганеса» в Кубке, которое, правда, не выбило «Мадрид» из турнира.

Лука Модрич празднует гол в ворота «Бетиса» // Global Look Press

Результаты, как и игра команды, нестабильны, поэтому игра с «Севильей» будет очень сложна, а ее ход предсказать просто нереально. В матче первого круга подопечные Пабло Мачина буквально задушили «Реал», забив три безответных мяча уже к 39-й минуте игры.

Однако нельзя сказать, что «Севилья» так хороша, как в начале сезона. С начала декабря команда в Ла Лиге провела шесть игр, выиграв из них лишь одну. А это для находящейся в зоне ЛЧ команды очень мало. Да, поражение тоже лишь одно, но необязательные ничьи в матчах, где нужно побеждать (как в играх с «Валенсией» и «Леганесом», к примеру) ни о чем хорошем не говорят. На поле «Сантьяго Бернабеу» сойдутся не очень стабильные команды, поэтому игра может дать ответы на некоторые вопросы.

Т/к «Матч! Футбол 3», 19 января в 18:10 по мск.

Главным событием выходных станет игра на «Эмирейтс», где «Арсенал» примет «Челси»: команды, пытающиеся попасть в зону Лиги Чемпионов или закрепиться там, сыграют очный матч.

В матче первого круга мы видели довольно странную, но крайне зрелищную игру. Было непривычно очень многое: то, что «Челси» контролировал мяч почти 70% игрового времени, а не стоял всей командой у ворот; то, что «Арсенал» смог проявить характер в абсолютно проигрышной ситуации, сравняв счет с отставания в два мяча. Но в конце «синие» смогли добиться победы.

Давид Луис, Пьер-Эмерик Обамеянг и Жоржиньо // Global Look Press

Если бы матч проходил на месяц раньше, очевидным фаворитом был бы «Арсенал»: команда с впечатляющей серией без поражений, в отличной форме. О «Челси» такого сказать нельзя было месяц назад, нельзя и сейчас. Но и «канониры» очевидно сдали: провальные матчи с «Саутгемптоном», «Ливерпулем», а также крайне блеклая игра с «Вест Хэмом» на выезде, закончившаяся поражением — с таким шлейфом к дерби подходит «Арсенал».

«Челси» же продолжает мучиться в попытках (мнимых или реальных) построить «Саррибол». Маурицио Сарри чувствует эти муки больше всех. Вокруг «Челси» ходит много разных слухов, касающихся трансферной политики, но, к сожалению, в команде уже довольно давно нет четкой стратегии и банального порядка. Отсюда и интерес к тому, как догматик Сарри попытается привить свою философию имеющимся игрокам.

Т/к «Матч ТВ», 19 января в 20:25 по мск.

Параллельно состоится игра в Лейпциге, где местный РБ примет «Боруссию» из Дортмунда. «Шмели» впервые за долгие годы стали зимними чемпионами в Бундеслиге. В первом круге они показывали классную игру, а когда требовалось, добивались нужного результата, переламывая ситуацию на поле, как в матче с «Баварией» дома.

Аксель Витцель // Global Look Press

На внутренней арене и в Лиге Чемпионов команда Люсьена Фавра показала, что готова сражаться за титулы. И к 18-му дню зимнего трансферного окна они сумели сохранить свой состав, что уже хорошо, ведь впечатляющая игра атакующей линии «Дортмунда» могла привлечь большие деньги богатых клубов.

«Лейпциг» же борется за место в Лиге Чемпионов. А конкуренция в Бундеслиге нешуточная: четвертое и 12-е места разделяют лишь 10 баллов, поэтому любая неудачная игра может стоить позиции в первой четверке.

Т/к «Матч! Футбол 1», 19 января в 20:25 по мск.

Из воскресных игр мы выделим две встречи. Серия А тоже отсутствовала почти месяц, но этот простой немного разбавили игры в Кубке Италии, а также матч за Суперкубок между «Юве» и «Миланом». Теперь пришла очередь вернуться регулярному первенству.

В Неаполе местная команда сыграет с римским «Лацио». «Наполи» если не за чемпионство, то за второе место точно способен бороться. Пока единственным конкурентом в борьбе за серебро является миланский «Интер», который отстал от южан на пять баллов.

Спор Хосе Кальехона и Штефана Раду // Global Look Press

Но сейчас у «Наполи» начинается крайне сложный отрезок сезона: впереди встреча с «Лацио», дважды подряд с «Миланом» (одна из игр — в рамках Кубка Италии), «Сампдорией» и «Фиорентиной». То, насколько успешно преодолеет этот этап сезона команда Карло Анчелотти, может во многом определить, на какие места и какие трофеи неаполитанцы будут претендовать весной.

«Лацио» же при всех сложностях и кризисном конце осени смог выправить положение: календарный год команда закончила относительно ударно. Сейчас римляне занимают в чемпионате Италии четвертую строчку, которая дает возможность попасть в ЛЧ. Если «Ювентус» и «Наполи» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионства, то два оставшихся места в зоне ЛЧ являются вполне реальной мечтой для «Интера», «Лацио» и отстающих коллективов.

Т/к «Матч! Футбол 2», 20 января в 22:25 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет Ронское дерби: «Сент-Этьен» примет «Лион». Этот матч обещает быть крайне конкурентным противостоянием: «зеленые» ворвались в зону ЛЧ, «Лион» же выпал из лигочемпионской тройки, отставая от соперников на два очка.

Сейчас плотность в турнирной таблице французской Лиги 1 кажется не такой высокой, однако из-за массовых протестов во Франции часть матчей была перенесена, поэтому не все команды сыграли 20 матчей. К примеру, ПСЖ сыграл вовсе 18, что не мешает парижанам опережать на 13 очков сыгравший 20 матчей и идущий на втором месте «Лилль».

Перед Ронским дерби в Лионе // Global Look Press

Но вернемся к дерби. В том, что «Лион» не на втором месте, команда Брюно Женезьо может и должна винить только себя. Команда при всей своей яркости и привлекательности нестабильна. У «ткачей» был впечатляющий старт, в котором разве что провал в матче с ПСЖ казался очевидной неудачей. В остальном «Лион» шел хорошо, но с самого начала ноября началась трясина: из девяти игр чемпионата «Олимпик» выиграл лишь три — ужасный показатель для претендента на второе место. Этим и воспользовались более цельные в этом сезоне, по крайней мере на данный момент, «Лилль» и «Сент-Этьен».

Т/к «Матч! Футбол 1», 20 января в 22:55 по мск.