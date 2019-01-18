Возвращение Бундеслиги и "Арсенал" против "Челси": футбольный гид Sobesednik.ru

В центре внимания
Строительство Ленинградской АЭС // фото: архив редакции
Атомные друзья Сердюкова. Сколько тратит Росатом и сколько зарабатывает его руководство
Правдоруб в белом халате
Экономика без десятого яйца. Так уж ли страшна "сжимфляция"?

Новости дня

18 января, пятница

[14:46]Компании Mail.ru и "Яндекс" выступили за автономную работу рунета
[14:39]Адвокат Хаски пожаловался на арест рэпера в ЕСПЧ
[14:09]Столичная полиция ищет мошенника, предлагавшего купить бюст Терминатора
[13:58]ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января
[13:57]Ушедшие из детсада в Якутии девочки получили переохлаждение
[13:55]Земфира довела поклонников до мурашек
[13:43]Мацей Рыбус рассказал о начале сборов в "Локомотиве"
[13:43]В ВАО завели дело на охранников, похитивших игрушки у тяжелобольных детей
[13:19]Диану Арбенину госпитализировали после катания на лыжах во Франции
[13:07]"Газпром" отказался признать безнадежным долг жителей Чечни в ₽9 млрд
[12:26]На Дальнем Востоке нашли выживших после столкновения двух Су-34 пилотов
[12:15]Светлана Лобода войдет в состав жюри шестого сезона "Голос. Дети"
[12:09]"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС
[11:39]СК заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте ЧП в Магнитогорске
[11:38]Друзья актера Харитонова заявили, что артиста "сжирает" рак
[10:46]Более 40 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах
[10:34]На Дальнем Востоке рассматривают версию столкновения двух пропавших Су-34
[10:12]В ЦАО выясняют причины смерти женщины, тело которой год лежало в квартире
[09:39]Мединский заявил о возможном закрытии некоторых кинофестивалей
[09:32]В ГД предложили убрать спиртное из супермаркетов в специальные магазины
[08:29]21 человек погибли и 68 пострадали при взрыве в академии в Колумбии
[08:23]В Чечне решение о списание 9 млрд за газ объяснили сложившимися реалиями
[08:14]Нефтяники заявили о попытках Росгвардии монополизировать охрану
[07:36]ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
[07:24]Суд обязал "Газпром" списать жителям Чечни долги за газ на 9 млрд
[07:15]Порывистый ветер и плюсовая температура ждут москвичей 18 января

17 января, четверг

[20:57]Мария Шукшина вернется на Первый канал "противовесом" Малахову и Борисову
[17:46]Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии
[15:54]Спасатели прибыли на место возгорания в Школе дизайна ВШЭ в ЦАО
[15:44]Дарья Донцова предложила легкий способ похудеть после праздников
[15:42]Педагог из Тольятти объяснила свое рукоприкладство поведением ребенка
[15:32]Связанная с Пригожиным фирма поставит еду в больницы Москвы на ₽3 млрд
[15:00]Беременная женщина родила после спасения из пожара с 14 пострадавшими в Перми
[14:49]Милонов заявил в полицию о частном свингер-клубе в ЮВАО Москвы
[14:42]Глава СВР Нарышкин обвинил Лондон в "грязной провокации"
[14:30]В финал олимпиады "Я – профессионал" вышли 7200 московских студентов
[14:17]В РКЦ "Прогресс" отказались прислушаться к претензиям ФСБ по поводу OneWeb
[14:11]Сбивший студентку краснодарский судья попросил об отставке
[13:52]Masterсard спасет клиентов от платных подписок после пробного периода
[13:50]Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за разгерметизации


Фото: Global Look Press
Все в прорубь! Девять правил Крещенских купаний
Анна Макарова // фото: архив редакции
Фитнес-эксперт – о том, как предотвратить и быстро победить похмелье
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
Как быстро сбросить "новогодние" лишние килограммы
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить
Никита Джигурда и Марина Анисина (2014 год) // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press; Дональд Трамп // фото: Martin Simon / CNP / AdMedia / Global Look Press
От Трампа до Джигурды: главные секс-скандалы 2018 года

Возвращение Бундеслиги и "Арсенал" против "Челси": футбольный гид Sobesednik.ru

Спорт

Унаи Эмери и Маурицио Сарри // Global Look Press
Унаи Эмери и Маурицио Сарри // Global Look Press

Второй круг немецкой Бундеслиги и главное лондонское дерби: дайджест по главным матчам выходных от Sobesednik.ru.

В пятницу возвращается после своего привычного январского перерыва чемпионат Германии по футболу. В отличие от всех ведущих чемпионатов, Бундеслига имеет полноценный зимний перерыв, и команды имели возможность зализать раны после насыщенной еврокубками и внутренними матчами осени.

Начнется вторая половина сезона интереснейшим матчем «Хоффенхайма» и «Баварии». Мюнхенцы в кои-то веки не стали зимними чемпионами: отставание от лидирующего «Дортмунда» составляет шесть очков.

Томас Мюллер забивает «Хоффенхайму» // Global Look Press

Весь этот сезон показывает, что «Бавария» на пороге великой смены поколений. Команда крайне немолода: про Франка Рибери и уходящего летом Арьена Роббена говорить уже дурной тон, но есть и такие люди, как Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Джером Боатенг, Роберт Левандовский и Мануэль Нойер — все эти футболисты, кроме родившегося в сентябре 1989 года Мюллера, преодолели 30-летний рубеж. 

Нынешний розыгрыш Бундеслиги является самым тяжелым испытанием для «Баварии» со времен последнего сезона Луи ван Гала. Первая игра в 2019 году покажет, насколько мюнхенцы готовы вернуться к решению привычных задач.

Т/к «Матч! Футбол 2», 18 января в 22:25 по мск.

Не менее интересная игра состоится в предместье Мадрида: «Хетафе» примет «Алавес» в рамках матча Ла Лиги. Команды проводят потрясающий сезон, находясь в верхней части турнирной таблицы после половины сезона, хотя в этот отрезок года привычно видеть данные коллективы где-нибудь в подвале турнирной таблицы (если они вообще участвуют в розыгрыше Примеры).

И «Алавес», и «Хетафе» уже успели потрепать нервы грандам: «Барселона» не так давно едва не допустила потерю очков в мадридском пригороде, а баскская команда уже успела нанести поражение «Реалу» в чемпионате.

Игроки «Хетафе» празднует гол в ворота «Вильярреала» // Global Look Press

Вообще в нынешнем розыгрыше Ла Лиги нас ждет потрясающая борьба за еврокубки: между находящимся на шестом месте «Хетафе» и борющейся за выживание на 17-м месте «Сельтой» всего семь баллов. Но именно такие коллективы, как «Алавес», «Хетафе», «Бетис» и «Жирона», являются относительно стабильными в настоящий момент, поэтому матчи этих команд между собой будут крайне любопытными.

Т/к «Матч ТВ», 18 января в 22:55 по мск.

В субботу по традиции богата на выбор программа матчей Английской Премьер-лиги.

Интригующим представляется матч «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас». «Красные» идут на первом месте в АПЛ, а не так давно они смогли вернуться на победный путь после первого в сезоне поражения. Однако та победа над «Брайтоном» была крайне сложна: то был типичный для АПЛ матч, в котором гранд на выезде выгрызает победу самым тяжелым и неприятным для себя способом. Хотя легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн уверен, что такие минимальные победы более неприятны для преследователей «красных», нежели для самих парней Клоппа и их фанатов.

Мохамед Салах // Global Look Press

Но хоть «Брайтон» стоит в таблице повыше, чем «Пэлас», именно лондонцы регулярно становятся головной болью для топ-клубов АПЛ. В этом сезоне у них была серия матчей с «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом» и МЮ: подопечные Роя Ходжсона в упорнейшей борьбе проиграли «синим» и «шпорам», а вот «канонирам» и «красным дьяволам» они выиграть не дали. Кульминацией этого перформанса стала игра на «Этихаде» с «Сити», где «Пэлас» одержал победу. Поэтому с уверенностью можно сказать, что «орлы» как минимум способны осложнить жизнь лидерам АПЛ.

Т/к «Матч! Футбол 1», 19 января в 17:55 по мск.

Почти параллельно состоится одна из главных игр в туре Ла Лиги: разделяющие третью и четвертую позиции «Севилья» и «Реал» сыграют в Мадриде. 

«Реал» продолжает болеть. Команда проиграла «Сосьедаду» дома при ужасных обстоятельствах, но потом разнесла «Леганес» в матче Кубка. Затем была вымученная победа в «Севилье» над «Бетисом», где «Реал» владел мячом меньше 30% игрового времени, чего не бывало со «сливочными» со времен Жозе Моуринью. А после проявления воли и класса было поражение от того же «Леганеса» в Кубке, которое, правда, не выбило «Мадрид» из турнира.

Лука Модрич празднует гол в ворота «Бетиса» // Global Look Press

Результаты, как и игра команды, нестабильны, поэтому игра с «Севильей» будет очень сложна, а ее ход предсказать просто нереально. В матче первого круга подопечные Пабло Мачина буквально задушили «Реал», забив три безответных мяча уже к 39-й минуте игры.

Однако нельзя сказать, что «Севилья» так хороша, как в начале сезона. С начала декабря команда в Ла Лиге провела шесть игр, выиграв из них лишь одну. А это для находящейся в зоне ЛЧ команды очень мало. Да, поражение тоже лишь одно, но необязательные ничьи в матчах, где нужно побеждать (как в играх с «Валенсией» и «Леганесом», к примеру) ни о чем хорошем не говорят. На поле «Сантьяго Бернабеу» сойдутся не очень стабильные команды, поэтому игра может дать ответы на некоторые вопросы.

Т/к «Матч! Футбол 3», 19 января в 18:10 по мск.

Главным событием выходных станет игра на «Эмирейтс», где «Арсенал» примет «Челси»: команды, пытающиеся попасть в зону Лиги Чемпионов или закрепиться там, сыграют очный матч.

В матче первого круга мы видели довольно странную, но крайне зрелищную игру. Было непривычно очень многое: то, что «Челси» контролировал мяч почти 70% игрового времени, а не стоял всей командой у ворот; то, что «Арсенал» смог проявить характер в абсолютно проигрышной ситуации, сравняв счет с отставания в два мяча. Но в конце «синие» смогли добиться победы.

Давид Луис, Пьер-Эмерик Обамеянг и Жоржиньо // Global Look Press

Если бы матч проходил на месяц раньше, очевидным фаворитом был бы «Арсенал»: команда с впечатляющей серией без поражений, в отличной форме. О «Челси» такого сказать нельзя было месяц назад, нельзя и сейчас. Но и «канониры» очевидно сдали: провальные матчи с «Саутгемптоном», «Ливерпулем», а также крайне блеклая игра с «Вест Хэмом» на выезде, закончившаяся поражением — с таким шлейфом к дерби подходит «Арсенал».

«Челси» же продолжает мучиться в попытках (мнимых или реальных) построить «Саррибол». Маурицио Сарри чувствует эти муки больше всех. Вокруг «Челси» ходит много разных слухов, касающихся трансферной политики, но, к сожалению, в команде уже довольно давно нет четкой стратегии и банального порядка. Отсюда и интерес к тому, как догматик Сарри попытается привить свою философию имеющимся игрокам.

Т/к «Матч ТВ», 19 января в 20:25 по мск.

Параллельно состоится игра в Лейпциге, где местный РБ примет «Боруссию» из Дортмунда. «Шмели» впервые за долгие годы стали зимними чемпионами в Бундеслиге. В первом круге они показывали классную игру, а когда требовалось, добивались нужного результата, переламывая ситуацию на поле, как в матче с «Баварией» дома.

Аксель Витцель // Global Look Press

На внутренней арене и в Лиге Чемпионов команда Люсьена Фавра показала, что готова сражаться за титулы. И к 18-му дню зимнего трансферного окна они сумели сохранить свой состав, что уже хорошо, ведь впечатляющая игра атакующей линии «Дортмунда» могла привлечь большие деньги богатых клубов.

«Лейпциг» же борется за место в Лиге Чемпионов. А конкуренция в Бундеслиге нешуточная: четвертое и 12-е места разделяют лишь 10 баллов, поэтому любая неудачная игра может стоить позиции в первой четверке. 

Т/к «Матч! Футбол 1», 19 января в 20:25 по мск.

Из воскресных игр мы выделим две встречи. Серия А тоже отсутствовала почти месяц, но этот простой немного разбавили игры в Кубке Италии, а также матч за Суперкубок между «Юве» и «Миланом». Теперь пришла очередь вернуться регулярному первенству.

В Неаполе местная команда сыграет с римским «Лацио». «Наполи» если не за чемпионство, то за второе место точно способен бороться. Пока единственным конкурентом в борьбе за серебро является миланский «Интер», который отстал от южан на пять баллов.

Спор Хосе Кальехона и Штефана Раду // Global Look Press

Но сейчас у «Наполи» начинается крайне сложный отрезок сезона: впереди встреча с «Лацио», дважды подряд с «Миланом» (одна из игр — в рамках Кубка Италии), «Сампдорией» и «Фиорентиной». То, насколько успешно преодолеет этот этап сезона команда Карло Анчелотти, может во многом определить, на какие места и какие трофеи неаполитанцы будут претендовать весной.

«Лацио» же при всех сложностях и кризисном конце осени смог выправить положение: календарный год команда закончила относительно ударно. Сейчас римляне занимают в чемпионате Италии четвертую строчку, которая дает возможность попасть в ЛЧ. Если «Ювентус» и «Наполи» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионства, то два оставшихся места в зоне ЛЧ являются вполне реальной мечтой для «Интера», «Лацио» и отстающих коллективов.

Т/к «Матч! Футбол 2», 20 января в 22:25 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет Ронское дерби: «Сент-Этьен» примет «Лион». Этот матч обещает быть крайне конкурентным противостоянием: «зеленые» ворвались в зону ЛЧ, «Лион» же выпал из лигочемпионской тройки, отставая от соперников на два очка. 

Сейчас плотность в турнирной таблице французской Лиги 1 кажется не такой высокой, однако из-за массовых протестов во Франции часть матчей была перенесена, поэтому не все команды сыграли 20 матчей. К примеру, ПСЖ сыграл вовсе 18, что не мешает парижанам опережать на 13 очков сыгравший 20 матчей и идущий на втором месте «Лилль».

Перед Ронским дерби в Лионе // Global Look Press

Но вернемся к дерби. В том, что «Лион» не на втором месте, команда Брюно Женезьо может и должна винить только себя. Команда при всей своей яркости и привлекательности нестабильна. У «ткачей» был впечатляющий старт, в котором разве что провал в матче с ПСЖ казался очевидной неудачей. В остальном «Лион» шел хорошо, но с самого начала ноября началась трясина: из девяти игр чемпионата «Олимпик» выиграл лишь три — ужасный показатель для претендента на второе место. Этим и воспользовались более цельные в этом сезоне, по крайней мере на данный момент, «Лилль» и «Сент-Этьен».

Т/к «Матч! Футбол 1», 20 января в 22:55 по мск.

поделиться:
Николай Ларин // стоп-кадр / YouTube

Спорт

Николай Ларин: Даже в случае выхода РПЛ не откажемся от нашей философии

Читать далее >

Спорт

Мацей Рыбус рассказал о начале сборов в "Локомотиве"

Читать далее >
Унаи Эмери и Маурицио Сарри // Global Look Press

Спорт

Возвращение Бундеслиги и "Арсенал" против "Челси": футбольный гид Sobesednik.ru

Читать далее >
Политика
Скромное обаяние депутатской пенсии
Связанная с Пригожиным фирма поставит еду в больницы Москвы на ₽3 млрд
Глава СВР Нарышкин обвинил Лондон в "грязной провокации"
Чиновницу уволили после критики ситуации с премиями в Хакасии
Общество
Конфискация для коррупционеров – как развод для супругов?
Адвокат Хаски пожаловался на арест рэпера в ЕСПЧ
В ВАО завели дело на охранников, похитивших игрушки у тяжелобольных детей
"Газпром" отказался признать безнадежным долг жителей Чечни в ₽9 млрд
Колумнисты
Avatar

Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


Культура и ТВ
Журнал "Смена" отмечает 95-летие
Друзья актера Харитонова заявили, что артиста "сжирает" рак
Мединский заявил о возможном закрытии некоторых кинофестивалей
Коллеги Джигарханяна заявили, что артист перестал отвечать на звонки
Шоу-бизнес
Земфира довела поклонников до мурашек
Диану Арбенину госпитализировали после катания на лыжах во Франции
Светлана Лобода войдет в состав жюри шестого сезона "Голос. Дети"
Мария Шукшина вернется на Первый канал "противовесом" Малахову и Борисову

Здоровье
Ученые запретили беременным любое количество спиртного
Генная терапия защитила периферические нервы от разрушения
Стволовые клетки помогли остановить развитие рассеянного склероза
Отказ от курения повышает шансы на успех операций на легких
Туризм
Тирольская долина Эцталь: от Ганнибала до Джеймса Бонда
Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса
Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны
Нижний Новгород обогнал Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира
Авто
Регуляторная гильотина и авто-СМП: правительство делает проще
ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января
Приложение для оформления ДТП без полиции задумали создать в РФ
Автомобилистов Москвы призвали спуститься в метро из-за метели
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Фото: архив редакции
"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу
Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Анастасия Вертинская // фото: Вадим Тараканов
"Теперь моя любимая роль – бабушка четверых внуков". Семейный фотоальбом Анастасии Вертинской
Николай Ларин // стоп-кадр / YouTube
Николай Ларин:
Даже в случае выхода РПЛ не откажемся от нашей философии
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
М. Найт Шьямалан // фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
М. Найт Шьямалан:
Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
Децл:
Чиновники отжимают остатки денег у населения


Максим Аверин // фото: Global Look Press
В Новый год Максим Аверин пел на барной стойке в гей-клубе Сочи
фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Адвокат Петросяна объяснил откровенность Брухуновой в эфире Первого канала
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина умоляет друзей не ходить на ток-шоу о ней
Алла Пугачева // кадр: «Новогодняя ночь»
В новогоднем эфире Кобзона с Пугачевой оставили на второй год

Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."
Как финансовой грамотности населения страны помешали русские сказки
Рэпер Тимати // Фото: Global Look Press
На чужих ошибках. Кого и чему учат в российских рэп-школах
Фото: Global Look Press
Как я получил мячом по голове от самого Фернандеса
фото: Peter Carroll / imagebroker / Global Look Press
Конфискация для коррупционеров – как развод для супругов?
Фото: Олег Караджа
Как встречали Новый год в экспедиции к Северному полюсу