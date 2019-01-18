Мацей Рыбус рассказал о начале сборов в "Локомотиве"

Защитник столичного клуба поделился ощущениями от сборов в Катаре и ожиданиями от концовки сезона в РПЛ.

В разговоре с Sovsport.ru польский футболист заявил, что игроки «Локо» не пробовали блюда местной кухни за время пребывания в Катаре.

«На сборах мы всегда едим то, что положено спортсменам. Как и на базе в Баковке. У нас здоровое питание. Пока ничего катарского не пробовали. Даже из гостиницы не выходили. Нет времени. В послеобеденные три часа я всегда сплю. А вечером иногда играем с ребятами в PlayStation. Времени немного, чтобы куда-то выходить», — сказал Рыбус.

Также футболист добавил, что «Локомотив» намерен попытаться повторить свои прошлогодние успехи, когда москвичам удалось стать чемпионами России: «Будет тяжело повторить прошлогодний успех, но мы находимся близко к лидерам. За оставшиеся тринадцать матчей сделаем все, чтобы занять как можно более высокое место. Понятно, что "Зенит" — фаворит чемпионской гонки. "Краснодар" очень хорошо играет. Поэтому неплохим результатом будет попадание в Лигу чемпионов. Впрочем, мы и от борьбы за золото не отказываемся».