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Футбольный агент усомнился в переходе Паредеса в "Челси"

Спорт

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе Леандро Паредеса из «Зенита» в «Челси».

Ранее стало известно, что аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в «Челси». Как ожидается, Паредес заменит в лондонском клубе испанца Сеска Фабрегаса, которого покупает «Монако». Еще сообщалось, что 24-летним Паредесом интересовались итальянский «Милан», французский ПСЖ и аргентинский «Бока Хуниорс». Напомним, что петербургскому клубу Паредес достался летом 2017 года за 23 миллиона евро. 

Агент Дмитрий Селюк заявил в интервью Sovsport.ru, что за такие деньги «Зенит» мог бы найти легионера более высокого класса. Он сомневается, что англичане купят аргентинца, учитывая, какую сумму клуб за него просит. По слухам, «Зенит» хочет за Леандро Паредеса 40 миллионов евро. 

Селюк сказал, что на замену аргентинцу «Зениту» подошел бы его клиент – 35-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре, имеющий «богатейший опыт» и «тонко понимающий футбол». 

«На самом деле рынок полон качественной рабочей силой. Но проблема "Зенита" в том, что клуб постоянно берут хрен знает кого из Латинской Америки. Но лучшие южноамериканцы не поедут в Россию. Здесь оседают только те, кто на фиг никому не нужен в Европе, где этот рынок хорошо освоен», – сказал Дмитрий Селюк.   

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В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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