Четырех бобслеистов РФ отстранили от соревнований из-за допинга

Четверых российских бобслеистов дисквалифицировали до декабря 2020 года за употребление допинга в 2014 году.

Как сообщает «Дождь», Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года отстранила от соревнований Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. По мнению IBSF, в феврале 2014 года они нарушили антидопинговые правила и подменили анализы, указывавшие на прием ими запрещенного вещества. Им запретили участвовать в соревнованиях еще в декабре 2018 года.

IBSF также запретила бобслеистам заниматься административной деятельностью в течение двух лет. В связи с этим Александр Зубков, который с 2016 года возглавляет Федерацию бобслея России, не сможет занимать свою должность.

IBSF планирует рассмотреть дела еще двух российских бобслеистов – Максима Белугина и Алексея Воеводы. Их тоже подозревают в употреблении допинга. В 2015 году Воевода завершил карьеру бобслеиста и занялся армрестлингом.

Напомним, Александр Зубков выиграл в Сочи две золотые медали. В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет лишил его наград за нарушение антидопинговых правил. В январе этого года юристы Зубкова добились, чтобы его статус олимпийского чемпиона признавался в России, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.

В феврале 2014 года в Сочи состоялись Олимпийские игры.