Экс-президент "Локомотива" Геркус рассказал о возможной работе в РФС

Покинувший в конце 2018 года «Локомотив» Илья Геркус не стал отрицать возможного прихода на работу в РФС.

В разговоре с «Чемпионатом» футбольный функционер заявил, что разногласия с тренером московской команды Юрием Семиным не стали причиной ухода с поста президента клуба.

«Юрий Павлович тут совершенно ни при чём. Никакого отношения к изменениям он не имеет. Несмотря на разные этапы в работе, на разногласия, на напряжённость, которая, безусловно, была, я очень позитивно отношусь к тому, чего нам удалось добиться с Юрием Павловичем. Мы достигли замечательных результатов для клуба и болельщиков, многое сделали вместе», — заявил Геркус.

Также экс-руководитель «Локо» прокомментировал возможный приход в РФС в случае избрания главой организации Александра Дюкова: «Мы в контакте с руководителями. Но предметно пока ни о чем не говорили. В любом случае, никогда не скрывал, что поддерживаю Александра Дюкова и считаю его кандидатуру абсолютно правильной для того, чтобы возглавить наш футбол».

Илья Геркус был назначен президентом футбольного клуба «Локомотив» летом 2016 года. Период работы Геркуса стал одним из самых успешных в новейшей истории клуба: «Локо» в 2017 году стал победителем Кубка России, а год спустя смог завоевать звание чемпиона России впервые с 2004 года. Также в 2018 году «Локомотив» спустя 15 лет попал в групповой этап Лиги Чемпионов. В декабре 2018 года Геркус объявил об уходе из клуба.