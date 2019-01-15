Девушка врезалась в автобус казанского "Зенита" в Турции

Автобус, перевозивший волейболистов казанского «Зенита» попал в аварию в Анкаре перед матчем Лиги чемпионов.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на доигровщика «Зенита» Алексея Спиридонова. Волейболист рассказал, что автобус с волейболистами ехал в сопровождении полиции по среднему ряду дороги, когда справа «вылетела» машина, за рулем которой находилась девушка.

«Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась. Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — цитирует агентство спортсмена.

Подчеркивается, что никто из спортсменов не пострадал.