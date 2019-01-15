Валентин Балахничев: Не сомневаюсь, что ВАДА будет искать нарушения

Судный день – уже на этой неделе. Специалисты Всемирного антидопингового агентства приехали в Москву и лично проверяют анализы нашего антидопингового центра. Если все пройдет гладко, доверие к российским спортсменам может быть возвращено. А если нет?

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус демонстрирует независимость и твердость характера. При вступлении в должность он усомнился в случайности смертей двух прежних руководителей – Никиты Камаева и Вячеслава Синева (правда, дальше пока не продвинулся. «Эту тему мы пока не комментируем» – официальный ответ «Собеседнику»). А в конце прошлого года обратился к президенту Путину с воззванием.

20 сентября исполком ВАДА вернул доверие нашей антидопинговой системе авансом – с условием, что до 31 декабря эксперты получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. В сроки уложиться не получилось. И, по словам Гануса, ничего для этого сделано не было.

Несмотря на то, что о процедуре удалось договориться на самом высоком уровне (комментарий давал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков), до финиша все еще далеко, уверен бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев:

– Процесс полного восстановления будет долгим. Есть опасения из-за перепроверки анализов. Если какие-то из них окажутся положительными, это вызовет новую волну недоверия к России. Не сомневаюсь, что будут самые разные поиски дополнительных нарушений, как в этом деле случалось уже не раз.

Федерация легкой атлетики и Паралимпийский комитет находятся в самом тяжелом положении – спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе.

– Я стараюсь за этим не следить, но очень хочется надеяться, что все будет в порядке и мне не придется искать базу за границей, – говорит Мария Ласицкене, чемпионка мира по прыжкам в высоту. – Сейчас об этом не хочется даже думать. Будем решать уже по ходу. Я, как и все, жду новостей, чтобы понять, что нам делать. Ко всему готова – на эмоциональное состояние уже мало что может повлиять. Поэтому тренируюсь спокойно, готовлюсь к соревнованиям в России. Надежда есть. Мы знаем, что в любом случае надо держаться и продолжать тренировки. Вероятность смены гражданства не допускаю.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2019 под заголовком «Страшный суд ВАДА».