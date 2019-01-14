Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику "Спартака"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил, что «красно-белым» необходимо пересмотреть организацию селекционной работы.

Слова экс-футболиста приводит Sovsport.ru. По мнению Ловчева, в «Спартаке» уже долгие годы нет функционера, который уверенно занимается трансферными делами.

«Проблема в том, что в клубе по-прежнему финансовая и спортивная сторона идут порознь. Меняются генеральные директора и главные тренеры, а ведь у них различный взгляд на футбол и, соответственно, на трансферную политику», — считает Ловчев.

В качестве примера он привел покупку Марко Петковича, который не смог стать основным футболистом команды: «Я задавал этот вопрос Измайлову, и он мне ответил: "Ты что, не понимаешь? Его пригласил Каррера". То есть он расписался в самоустранении от трансферных вопросов. А через год Каррера уволен. Какая здесь может быть трансферная политика?»