Россиянки впервые с 2012 года выиграли эстафету на Кубке мира по биатлону

Женская сборная России выиграла золото эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Как передает РИА «Новости», победа на этапе Кубка мира в Германии стала первой для женской сборной России по биатлону с 2012 года: тогда россиянки также взяли золото на этапе в Оберхофе.

Отмечается, что в этот раз спортсменки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт избежали штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов. Они финишировали с результатом в один час 18 минут 46,3 секунды.

Второе место заняла сборная Германии с 10 промахами и двумя штрафными кругами. Третьей финишировала команда Чехии с шестью промахами и одним штрафным кругом.

Позднее в воскресенье в Оберхофе состоится также мужская эстафетная гонка.