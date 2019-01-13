Евгений Плющенко попал в больницу в Москве из-за жалоб на боли в спине

СМИ сообщили о госпитализации фигуриста Евгения Плющенко в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.

По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в одну из столичных больниц еще в четверг, 10 января.

Отмечается, что причиной госпитализации фигуриста стали жалобы на сильные боли в спине. В настоящее время, согласно информации ряда СМИ, Плющенко находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, фигурист не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил операции. Так, Евгений Плющенко снялся с чемпионата Европы в Загребе в 2013 году из-за травмы позвоночника, в 2014 году из-за проблем со спиной он отказался от индивидуального турнира на Олимпиаде в Сочи, а 31 марта 2017 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Двукратного олимпийского чемпиона прооперировали в Израиле: ему удалили межпозвоночный диск, заменив его полимером.