Полиция потребовала у Роналду образцы ДНК по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса направила запрос властям Италии для получения образцов ДНК у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, в прошлом году американка Кэтрин Майорга выдвинула против Криштиану Роналду обвинения в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе, после чего футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Позднее СМИ связали с этим скандалом невызов португальца в сборную осенью 2018 года.

Как передает The Wall Street Journal, 10 января полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение образцов ДНК 33-летнего нападающего туринского «Ювентуса», в связи с чем властям Италии был передан официальный запрос.

Сам футболист ранее неоднократно отрицал свою причастность к данным обвинениям и выражал уверенность в том, что правосудие окажется на его стороне.