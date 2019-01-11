Первое испытание для Сульшера: "Тоттенхэм" – МЮ и другие главные матчи уикенда

Sobesednik.ru — о насыщенных на событиях выходных в футбольных чемпионатах Англии и Испании.

Нашу субботнюю программу откроет лондонское дерби: «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом». Подопечные Унаи Эмери не оставляют попыток ворваться в первую четверку АПЛ, благо «Челси», замыкающий лигочемпионскую зону, дает шансы.

«Канониры» неважно закончили 2018 год, выиграв лишь одну встречу в чемпионате в последних четырех играх календарного года. Завершением непростого декабря стало унижение на «Энфилде», где «Арсенал» вроде как начал игру лучше и забил первым, но уже к перерыву успел пропустить четыре мяча от «Ливерпуля». Однако команда смогла хорошо начать год новый, уверенно разгромив «Фулхэм».

Пьер-Эмерик Обамеянг // Global Look Press

«Вест Хэм» же пытается пережить январское трансферное окно без потерь. Более того, состав команды пополнил Самир Насри, вернувшийся в футбол после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В составе «молотобойцев» блистает бразилец Фелипе Андерсон, ставший одним из номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ, что довольно почетно для игрока команды, находящейся в середине таблицы.

Т/к «Матч! Футбол 1», 12 января в 15:25 по мск.

Еще в субботу лидер английского чемпионата «Ливерпуль» отправится в гости к «Брайтону». Ранее «Красные» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Сити». Как показалось в том матче, «Ливерпуль» вышел сыграть ровно на тот результат, который их устроит. То есть на ничью. Повторюсь, так показалось.

«Ливерпуль» старался держать «Сити» на коротком поводке, огрызаясь своими взрывными атаками. Однако этого оказалось недостаточно, и даже финальный навал на ворота «горожан» не помог. Теперь у парней Клоппа права на ошибку нет — отрыв от преследователей сократился.

Бобби Фирмино снова забил гол не глядя // Global Look Press

Да, форма и мощь «Ливерпуля» никуда не делись, но теперь каждая вылазка к командам, подобным «Брайтону», которые дома вгрызаются в любого соперника (в нынешнем сезоне «чайки» дома уступили только «Тоттенхэму» и «Челси») таит в себе опасность. Юргену Клоппу пора достать свои старые дортмундские конспекты по борьбе с «монстрами» дистанционной борьбы, ибо что нынешний «Сити», что «Бавария» начала десятых годов были сокрушительными командами. Но именно тогда в «Боруссии» Юрген выиграл свои пока что единственные титулы.

Т/к «Матч! Футбол 1», 12 января в 17:55 по мск.

Следом состоятся два интереснейших матча — в Испании и Англии. Начнем с АПЛ, где «Челси» сыграет с «Ньюкаслом». У «синих» определенно сложный период. Не знаю, можно ли называть это кризисом, ведь никто не обещал Маурицио Сарри легкой жизни.

Команда с атакующим гиком на тренерском мостике испытывает колоссальные проблемы при игре именно у ворот соперника: в среднем «Челси» забивает меньше двух мячей за игру. А это ужасающая статистика для топ-клуба АПЛ. Находящиеся ниже в таблице «Арсенал» и МЮ, к слову, забили больше. В атаке «синие» пугающе сильно зависят от Эдена Азара, в случае потери которого «Челси» вовсе рискует остаться без нападения.

Маурицио Сарри есть от чего поправить свои очки // Global Look Press

Сейчас пресса пытается раздуть новый скандал в стане «синих» — мол, тренер Сарри недоволен действиями руководителя Марины Грановской, которая не согласует с ним трансферные дела клуба. В прошлом году на фоне подобных историй у «Челси» случился зимний провал, сопровожденный унизительными поражениями от середняков и бесславным вылетом из Лиги Чемпионов.

В этом сезоне «догматик» Сарри не получает в свое распоряжение нужных игроков и рискует выпасть из лигочемпионской четверки. Сможет ли его команда взломать оборонительный «Ньюкасл», борющийся за выживание?

Т/к «Матч ТВ», 12 января в 20:25 по мск.

Переезжаем в Испанию. Тут состоится интереснейшая игра в Каталонии: «Жирона» примет «Алавес». Хозяева не могут похвастать хорошей формой в последних матчах: предыдущая победа в Ла Лиге датирована 25 ноября, а с тех пор поражения сменяют ничьи.

Однако команда крайне уверенно чувствует себя в середине таблицы чемпионата, лишь на три балла отставая от зоны еврокубков. В атаке у каталонцев блистает уругваец Кристан Стуани, являющийся одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании (11 голов).

Кристиан Стуани против Серджи Бускетса // Global Look Press

«Алавес» же и вовсе является главной сенсацией в нынешнем евросезоне. Команда легендарного Абелардо после половины сезона находится в зоне Лиги Чемпионов, опережая находящийся на пятом месте мадридский «Реал». У басков была неудачная серия на стыке ноября и декабря, но после этого они смогли одержать пару побед, закрепившись в еврокубковой зоне.

Т/к «Сила ТВ», 12 января в 20:30 по мск.

В воскресенье на «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» сыграет с «Леванте». «Матрасники» являются самой неуступчивой командой Ла Лиги (даже «Барса» в этом чемпионате проигрывает чаще). Фирменная упертость парней Диего Симеоне позволяет им набирать в самых сложных и плохих матчах, что и определяет нахождение «Атлетико» на втором месте в турнирной таблице.

Хосе Луис Моралес // Global Look Press

Их ближайший соперник далеко не подарок. «Леванте», как и многие команды в Испании, пытается играть привлекательно, при этом они не становятся посмешищем в матчах с топ-клубами: на их счету гостевая победа над «Реалом» в чемпионате и домашняя победа над «Барселоной» в Кубке страны. И мы говорим о команде, которая в Валенсии исторически является второй (но не по нынешней таблице Ла Лиги).

Т/к «Матч! Футбол 3», 13 января в 13:55 по мск.

Далее — о главном событии выходныхх: в Лондоне на «Уэмбли» «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».

Для Уле-Гуннара Сульшера это будет первая настоящая проверка на посту наставника «манкунианцев». Да, придя на новую работу, норвежец смог привести в чувство топ-клуб, одержав пять побед в пяти матчах. Но то были игры с командами из нижней части таблицы АПЛ плюс игра с «Редингом» в Кубке Англии. «Тоттенхэм» явно сильнее этих коллективов.

Харри Кейн уверенно забил пенальти в игре с «Челси» // Global Look Press

«Тоттенхэм» при всех проблемах с составом и отсутствии трансферов умудрился стать сильнее, чем год назад. Осенью казалось, что сезон обречен на провал: комагда проиграла несколько матчей в АПЛ, неубедительно выступала в Лиге Чемпионов. Однако наступил 2019 год, и вот «Тоттенхэм» в одном шаге от выхода в финал Кубка лиги, оставил без плей-офф Лиги Чемпионов миланский «Интер», преследует лидирующие в английском чемпионате «Сити» и «Ливерпуль». Вот с каким соперником предстоит сыграть вроде как возрождающемуся «Юнайтед».

Т/к «Матч ТВ», 13 января в 19:25 по мск.

Последним матчем, который мы вам порекомендуем к просмотру на этих выходных, станет игра в Севилье, где местный «Бетис» примет «Реал Мадрид».

Кто бы мог подумать, что в середине чемпионата между этими командами будет четыре очка? Но увы, для фанатов мадридской команды это реальность. Команда мало забивает (26 мячей в 18 играх — не так давно за такой отрезок сезона столько голов забивал один Роналду), а пропускает довольно много по своим меркам.

В прошлом сезоне команда тогда еще Зинедина Зидана пережила волшебное возрождение, набрав волшебный ход к февралю и удержав удачу в руках вплоть до финала Лиги Чемпионов. В этом же году мы пока такого не видим. Зидана и Роналду в составе нет, а против «Реала» выходят хорошие и не опасающиеся его соперники, как «Бетис», например.

Сантьяго Солари // Global Look Press

Южане в нынешнем сезоне не так ярки, как в прошлом розыгрыше Ла Лиги, а в прошлом матче они вовсе сыграли пребезобразно, уступив по всем статьям главному аутсайдеру сезона «Уэске». Однако команда Кике Сетьена верна своим принципам атакующего футбола, которые и привели «Бетис» туда, где он сейчас находится: на пятое место в Ла Лиге и в плей-офф Лиги Европы. Поэтому на «Бенито Вильямарин» нас ожидает горячая игра.

Т/к «Матч ТВ», 13 января в 22:40 по мск.