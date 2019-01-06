Финские хоккеисты взяли "золото" молодежного ЧМ, обыграв американцев

Хоккеисты молодежной сборной Финляндии обыграли команду США в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Как передает «Интерфакс», финская сборная по хоккею стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, обыграв американцев в финале мирового первенства среди игроков не старше 20 лет в Канаде.

Отмечается, что финны вели с разницей в две шайбы, после чего позволили соперникам отыграться, однако незадолго до окончания третьего периода вырвали победу. Финальный счет матча составил 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу сборной Финляндии.

Россия при этом забрала себе «бронзу» молодежного чемпионата мира, одолев хоккеистов из Швейцарии со счетом 5:2.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российские хоккеисты не смогли победить американцев в матче за выход в финал МЧМ по хоккею.