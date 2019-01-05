Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Подопечные Валерия Брагина не смогли преодолеть сопротивление сборной США в полуфинальном матче МЧМ в Канаде (1:2).
Игра состоялась в канадском Ванкувере. Инициатива в матче поочередно переходила от американцев к нашим, однако в середине матча команда из Штатов завладела большим преимуществом, забив две шайбы.
С середины второго периода россияне смогли перехватить инициативу, отквитав один гол. Однако американцы надежно сыграли в обороне в концовке игры и удержали победу.
Таким образом американцы второй раз за последние три года сыграют в рещающем матче МЧМ.
Сборная России с 2016 года не может выйти в финал турнира. 6 января наши хоккеисты разыграют бронзу с неудачником матча Финляндия — Швейцария.