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03 января, четверг

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[07:28]Облачная погода, небольшой снег и -2 градуса ждут москвичей 3 января

02 января, среда

[15:58]Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до 21
[15:27]Один человек погиб при столкновении крана с мостом в центре Москвы
[15:01]Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ленинградской области
[14:25]Спасенному в Магнитогорске ребенку пока не будут делать операций
[14:01]В Донецке остановили движение по подорванному железнодорожному мосту
[12:50]Тело трехлетней девочки извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
[10:42]Сыгравший в фильме "Лето" актер Дыховичный скончался
[10:28]Медики не смогли подъехать к загоревшейся в Магнитогорске "Газели"
[08:12]Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца стабильное
[07:44]Низкое давление и порывистый ветер ждут москвичей 2 января

01 января, вторник

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[16:12]Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января
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Российская футболистка сменила "Валенсию" на "Севилью"

Спорт

Испанская «Севилья» объявила о подписании контракта с Надеждой Карповой, которая ранее играла за «Валенсию».

Клуб из Андалусии объявил о пополнении в своем Twitter. 23-летняя уроженка Ярославля провела в «Валенсии» один год. За 22 матча в составе «летучиъ мышей» Карпова забила три мяча.

В конце 2018 года Карпова была выведена из основной команды «Валенсии», что позже закончилось рассторжением контракта. В стан андалусийцев Надежда перешла в качестве свободного агента.

«Севилья» в своих соцсетях представила ролик, в котором Карпова на испанском языке поприветствовала свою новую команду. 

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Российская футболистка сменила "Валенсию" на "Севилью"

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