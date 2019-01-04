Российская футболистка сменила "Валенсию" на "Севилью"

Испанская «Севилья» объявила о подписании контракта с Надеждой Карповой, которая ранее играла за «Валенсию».

Клуб из Андалусии объявил о пополнении в своем Twitter. 23-летняя уроженка Ярославля провела в «Валенсии» один год. За 22 матча в составе «летучиъ мышей» Карпова забила три мяча.

В конце 2018 года Карпова была выведена из основной команды «Валенсии», что позже закончилось рассторжением контракта. В стан андалусийцев Надежда перешла в качестве свободного агента.

«Севилья» в своих соцсетях представила ролик, в котором Карпова на испанском языке поприветствовала свою новую команду.